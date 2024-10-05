مستوطنون يهاجمون قرية برقا الفلسطينية شرق رام الله بالضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، السبت، قرية برقا الفلسطينية شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وأطلقوا الرصاص تجاه قاطفي الزيتون، وقاموا بإحراق غرفة زراعية.

وذكر شهود عيان أن مستوطنين من مستوطنة “تسوؤ هرئيل” هاجموا غرب قرية برقا، وأطلقوا الرصاص تجاه قاطفي الزيتون، كما قاموا بإحراق غرفة زراعية.

ولفت الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية عقب ذلك وأغلق مدخلها الرئيسي.

مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويهاجمون أهالي قرية برقا شرق رام الله. pic.twitter.com/NeVmSQySA9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 5, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يهاجم المستوطنون القرية ويعتدون على الفلسطينيين ويحرقون المنازل والمركبات والحقول ويسرقون الدواب وفق عمدة برقا صايل كنعان.

وبحسب كنعان، خسرت القرية الفلسطينية ثلاثة أرباع أراضيها، ولم يتبق منها سوى 4 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بالبناء سوى على ألف دونم من أراضيها، وفق مصادر محلية في برقا.

ووفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) نفذ المستوطنون 245 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما في ذلك “عمليات تخريب وسرقة ممتلكات”.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 742 شهيدا، ونحو 6 آلاف و200 جريح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي كامل، ما أدى إلى سقوط أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)