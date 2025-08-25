مستوطنون يهاجمون قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال المواطن عمران إسماعيل النواجعة إن عددًا من مستوطني مستوطنة “سوسيا” المقامة على أراضي القرية هاجموا بالحجارة منزله ومنزل المواطن ناصر خليل النواجعة، كما حاولوا اقتحام عدد من المنازل والاعتداء على سكانها، مشيرًا إلى أن الأهالي تصدّوا لهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاولت اعتقال عدد من الأهالي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتمنع قوات الاحتلال المتضامنين الأجانب من التواجد في المنطقة وتوثيق الانتهاكات المتواصلة بحق الأهالي في مسافر يطا.

(وكالات)