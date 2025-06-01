مستوطنون يهاجمون مزارعًا فلسطينيًا في الأغوار الشمالية- (فيديو)

رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، مزارعًا فلسطينيًا أثناء عمله في أرضه، وأطلقوا أبقارهم لتخريب محاصيله في منطقة الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية، فيما أقدم آخرون على سرقة جرار زراعي شمال مدينة سلفيت.

وقالت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو”، في بيان، إن “مجموعة من المستوطنين هاجموا، صباح اليوم، المواطن محمد صوافطة أثناء وجوده في مزرعته الواقعة بمنطقة قاعون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية”.

وأوضحت المنظمة أن صوافطة “كان يعمل في أرضه عندما اقتحم مستوطنون المنطقة، وبدأوا بمضايقته، قبل أن يهاجموه لفظيًا ويهددوه، في محاولة لترهيبه وإبعاده عن أرضه”.

ولاحقًا، أطلق المستوطنون أبقارهم نحو المحاصيل الزراعية لتخريبها، وفقًا للبيان.

وأشارت “البيدر” إلى أن مستوطنين أقاموا، منذ أشهر، بؤرة استيطانية في المنطقة، أصبحت منطلقًا لاعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة أن “ما يحدث يعكس تصعيدًا خطيرًا في هجمات المستوطنين، التي تتم تحت حماية ودعم من جيش الاحتلال”.

وأضافت أن “المزارعين في قاعون وبردلة يواجهون تهديدًا يوميًا في ظل تنامي النشاط الاستيطاني في المنطقة”.

وتقع الأغوار الشمالية ضمن محافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفي سلفيت، شمالي الضفة، أقدم مستوطنون على سرقة جرار زراعي من قرية مردة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي مردة، فلاح إبداح، أن “عددًا من المستوطنين تسللوا إلى القرية فجرًا، وسرقوا جرارًا زراعيًا يعود للمواطن طه سائد إبداح”.

يُذكر أن المستوطنين أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينها 51 بؤرة خلال عام 2024، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وأدت الاعتداءات الاستيطانية في الضفة إلى تهجير 29 تجمعًا فلسطينيًا، ضمّ 311 عائلة، يصل عدد أفرادها إلى نحو ألفي شخص، بين أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

ووفق تقارير الهيئة، نفّذ المستوطنون 157 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال النصف الأول من مايو/أيار الماضي.

بالتوازي مع الحرب على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، بحسب مصادر فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

(الأناضول)