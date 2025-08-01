مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود جنوب شرق نابلس

نابلس- “القدس العربي”: هاجم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، منزلا في قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا” بأن عددا من المستعمرين هاجموا منزلا يعود للمواطن محمد هاشم في القرية، ورشقوه بالزجاجات الحارقة ما أدى إلى إحداث أضرار في حائط المنزل.

في السياق ذاته اقتحم المستعمرون منطقة العقبة في بلدة قبلان، وسهل أوصرين جنوب نابلس، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.

ونفذ المستعمرون منذ بداية العام الجاري، 2153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 مواطنين. وتراوحت اعتداءات المستعمرين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات: رام الله بواقع 491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396.