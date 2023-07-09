مستوطنون يهدمون أجزاء من سوق قديم وسط الخليل بعد 40 عاما على مصادرته ويحرقون عشرات الدونمات في نابلس

الخليل-نابلس-قلقيلية-أريحا/ “القدس العربي”:

هدم مستوطنون مجموعة من المباني الموجودة في محطة الباصات القديمة “الكراج” وسط مدينة الخليل، تمهيداً لتوسعة البؤرة الاستيطانية “بيت رومانو” قرب مدرسة أسامة بن المنقذ والتي احتلها المستوطنون في العام 1980 وقاموا بتحويلها لبؤرة استيطانية.

وقد وثق “تجمع المدافعين عن حقوق الانسان”، من خلال فيديو، جرافة وهي تقوم بعمليات الهدم في “الكراج” الذي تمت مصادرته قبل نحو أربعين عاما.

من جانبه، قال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، إنه تم هدم الأقواس الخارجية -مظلات- “في “الكراج” بتسهيل من جيش الاحتلال.

وأوضح أن بلدية الخليل حصلت على أمر احترازي من محكمة الاحتلال في وقت سابق بوقف بناء 31 وحدة استيطانية منذ العام 2017، لكن ما يسمى “مجلس الاستيطان الأعلى” سمح باستكمال البناء بعد ذلك.

وأشار حمدان إلى أن أعمال الحفر والبناء من المستوطنين سارية منذ فترة، موضحا أن العمل جارٍ لمتابعة هذه القضايا في المحاكم، لإيقاف مخططات المستوطنين في التوسع الاستيطاني في المنطقة.

يذكر أن المكان مغلق منذ عام 1983 من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث حولته في حينها إلى ثكنة عسكرية.

في أريحا، هاجم مستوطنون المزارعين في تجمع عرب الكعابنة (المعرجات الفوقا) غرب مدينة أريحا، وقاموا بتلويث مياه الشرب المخصصة لهم.

وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث صحافي، إن عددا من المستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، وأطلقوا أبقارهم في أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في صهريج المياه المخصص لهم، ما أدى إلى تلوثيها، فأثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس إن عددا من المستوطنين أقدموا على إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وفي قلقيلية، أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصدر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن (60 عاما) بالرصاص الحي في البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على المواطنين في بلدة كفر قدوم.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة شبّان على الأقل من الضفة الغربية والقدس.