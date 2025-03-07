الجيش اللبناني: إسرائيل تدخل مستوطنين لأراضينا لزيارة مقام ديني مزعوم – (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”- (وكالات): أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في جنوبي البلاد، في “خرق للقوانين والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير”.
وقال الجيش، في بيان، إنه “في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب اللبناني”.
وفي وقت سابق اليوم عبرت مجموعة من المستوطنين اليهود الحدود الفلسطينية اللبنانية للصلاة في قبر تدّعي إسرائيل أنه للحاخام راب آشي، الموجود على تلة الشيخ العباد، عند أطراف بلدة حولا ضمن الأراضي اللبنانية.
وهذه هي المرة الأولى التي تُقام مثل هذه الصلاة الدينية بحماية القوات الإسرائيلية.
مئات الحريديم أدوا فجر اليوم طقوساً دينية عند القبر في أطراف بلدة حولا pic.twitter.com/SruA2RojLv
— LebanonFiles (@lebanonfile) March 7, 2025
اين الجيش اللبناني ؟ واين أولئك الذين يطالبون بحصر السلاح بعيد الجيش فقط. رحم الله حسن نصر الله
ههه إنها عصابة تل أبيب يا حبيب تتمدد كالأخطبوط في ف ولبنان وسوريا وكلما وجدوا قبرا قديما ادعوا إنه لليهود يا عبد الودود فاللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
اينما تذهبون و تتسللون فإن مصيركم معروف و لا نقاش فيه و هو مزبلة جهنم
أين الدولة اللبنانية التي صدعت رؤوسنا بالتشكي…
أسد علي وفي الحروب نعامة
الدين عند الاسرائيليين مصدر قوه . عندنا هنالك تقسيم فاضح , البعض يستهزئ بالدين ويدعمون علمانيه لا يعرفون مبادئها واسسها والآخرين لا يعرفون من التدين الا تكفير الآخرين
تم التفريط في حزب الله وما جدوى الٱن من البكائيات…
يعني دور الجيش اللبناني يعد عدد المستوطنين اللي دخلوا؟ برافو .. خلتونا ما نترحم على حسن نصر الله