الجيش اللبناني: إسرائيل تدخل مستوطنين لأراضينا لزيارة مقام ديني مزعوم – (فيديو)

صورة من الأرشيف لجنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان

بيروت- “القدس العربي”- (وكالات): أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في جنوبي البلاد، في “خرق للقوانين والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير”.

وقال الجيش، في بيان، إنه “في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب اللبناني”.

وفي وقت سابق اليوم عبرت مجموعة من المستوطنين اليهود الحدود الفلسطينية اللبنانية للصلاة في قبر تدّعي إسرائيل أنه للحاخام راب آشي، الموجود على تلة الشيخ العباد، عند أطراف بلدة حولا ضمن الأراضي اللبنانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تُقام مثل هذه الصلاة الدينية بحماية القوات الإسرائيلية.