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مستوطن إسرائيلي يتعرض للدهس أثناء هروبه إلى الملجأ بعد إطلاق صواريخ على تل أبيب- (شاهد)

منذ 44 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

تعرض مستوطن إسرائيلي للدهس بسيارة أثناء هروبه إلى الملجأ بعد أن دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، تحذيرا من إطلاق صواريخ صوب المدينة.

وأظهر الفيديو الذي جرى سحبه من تسجيلات كاميرا مراقبة، المستوطن وهو يخرج من مبنى إلى الشارع بعد دوي صفارات الإنذار، ليتعرض للدهس من سيارة مسرعة.

ومساء الإثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “يسرائيل هيوم”، بأن صاروخاً سقط قرب مجمع تجاريٍ بمدينة رمات غان في منطقة تل أبيب الكبرى، واندلعت حرائق بالمنطقة جراء سقوط عمود كهرباء.

من جانبها، قالت القناة “12” العبرية إن 5 جرحى إسرائيليين سقطوا جراء إطلاق صاروخ من لبنان على مدينة رمات غان.

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