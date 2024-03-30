سياسة | عربي | فلسطين

مستوطن إسرائيلي يختطف طفلا فلسطينيا غرب بيت لحم

30 - مارس - 2024

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رام الله: أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستعمرا اختطف، صباح اليوم السبت، طفلا فلسطينيا من قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قوله إن “مستعمرا من البؤرة الاستعمارية “سيدي بوعز” الجاثمة على أرض المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف طفلا /17 عاما/، أثناء رعيه الأغنام في منطقة الشرفا في القرية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط أعمال استفزازية بحق المواطنين”.

( د ب أ )

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