سياسة | عربي | فلسطين

جريمة موثقة بالفيديو.. استشهاد ناشط فلسطيني برصاص مستوطن مُعاقَب دوليا جنوب الضفة

منذ 25 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلن مساء الإثنين عن استشهاد الناشط الفلسطيني عودة هذالين إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وفق ما أفادت مصادر محلية.

ويُعد هذالين من النشطاء البارزين الذين ساهموا في فيلم “لا أرض أخرى” الذي يوثق معاناة أهالي مسافر يطا المهددين بالتهجير القسري.

وذكر السكان أن المستوطن يُدعى ينون ليفي، وهو مستوطن سبق أن فرضت عليه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، متهمينه بقيادة اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين.

وأظهر مقطع مصوَّر ليفي وهو يطلق النار بشكل عشوائي في الموقع.

 

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