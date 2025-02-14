سياسة | عربي | فلسطين

مستوطن يحاول دهس مزارع فلسطيني في شمال الضفة

14 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

سلفيت: حاول مستوطن إسرائيلي، الجمعة، دهس مزارع فلسطيني بمركبته، أثناء جلوسه على قارعة الطريق، لعرض منتجاته من البرتقال والليمون، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عبد الرحيم زيدان، رئيس بلدية دير اسْتِيا، شمال غرب مدينة سلفيت، في بيان عبر صفحة البلدية على فيسبوك، إن مستوطنًا “حاول دهس المزارع صلاح منصور، الجمعة، قرب مدخل واد قانا، غرب بلدة دير اسْتِيا، ما أدى إلى تضرر منتجاته من البرتقال والليمون”.

ونقل زيدان، عن المزارع صلاح، قوله إن المستوطن “غيّر اتجاه مركبته بشكل مقصود نحوه، وصدم أوعية الحمضيات التي كان يعرضها للبيع”.

وأشار زيدان، إلى أن “المزارعين في واد قانا يواجهون انتهاكات متصاعدة من قبل المستوطنين، بهدف تهجيرهم قسرًا، وإفراغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني”.

وأضاف أن “سلطات الاحتلال صنّفت واد قانا كمحمية طبيعية، وتمنع الفلسطينيين من العمل فيها، في حين تسمح للمستوطنين بدخولها والتنقل فيها بحرية”.

ويقع واد قانا في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو الثاني 1995 الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية “أوسلو2” أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتل شابين ويستولي على أراضٍ ويعتدي على صحافيين في الضفة- (صور وفيديو)
منذ 17 ساعة
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ومتضامنين معهم في الضفة الغربية- (فيديو)
21 - مايو - 2025
جمعية إسرائيلية: الجيش يزيل كاميرات فلسطينية لمنع توثيق عنف المستوطنين
20 - مايو - 2025
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على 3 فلسطينيين ضربًا شمال نابلس- (فيديو)
17 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية