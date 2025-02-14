مستوطن يحاول دهس مزارع فلسطيني في شمال الضفة

سلفيت: حاول مستوطن إسرائيلي، الجمعة، دهس مزارع فلسطيني بمركبته، أثناء جلوسه على قارعة الطريق، لعرض منتجاته من البرتقال والليمون، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عبد الرحيم زيدان، رئيس بلدية دير اسْتِيا، شمال غرب مدينة سلفيت، في بيان عبر صفحة البلدية على فيسبوك، إن مستوطنًا “حاول دهس المزارع صلاح منصور، الجمعة، قرب مدخل واد قانا، غرب بلدة دير اسْتِيا، ما أدى إلى تضرر منتجاته من البرتقال والليمون”.

ونقل زيدان، عن المزارع صلاح، قوله إن المستوطن “غيّر اتجاه مركبته بشكل مقصود نحوه، وصدم أوعية الحمضيات التي كان يعرضها للبيع”.

وأشار زيدان، إلى أن “المزارعين في واد قانا يواجهون انتهاكات متصاعدة من قبل المستوطنين، بهدف تهجيرهم قسرًا، وإفراغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني”.

وأضاف أن “سلطات الاحتلال صنّفت واد قانا كمحمية طبيعية، وتمنع الفلسطينيين من العمل فيها، في حين تسمح للمستوطنين بدخولها والتنقل فيها بحرية”.

ويقع واد قانا في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو الثاني 1995 الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية “أوسلو2” أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية.

(الأناضول)