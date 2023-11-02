مسرحية «قوم بابا» تعرض في اسبانيا والنمسا والبرتغال تضامناً مع فلسطين

بيروت – «القدس العربي»: اعتباراً من يوم غد السبت ولغاية الثاني عشر من هذا الشهر تبدأ جمعية «تيرو للفنون» و»مسرح اسطنبولي» عرض مسرحية «قوم بابا» في النمسا واسبانيا والبرتغال، في خطوة تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، بعدما جرى عرض هذه المسرحية في طرابلس وبيروت تضامناً مع غزة وأبنائها يومي 28 و29 الشهر الفائت.

وهذه المسرحية من تأليف الأديب الفلسطيني سلمان ناطور وسينوغرافيا الإسبانية أنا سندريرو ألفاريز واداء واخراج مؤسس المسرح الوطني اللبناني قاسم اسطنبولي، وتتمحور حول قصص حقيقية عاشها الشعب الفلسطيني قبل عام 1948 ولغاية يومنا الحاضر من خلال علاقة أب بابنه الذي يسرد له حكايات الوطن واللجوء والمقاومة.

وسبق أن عُرضت هذه المسرحية في العديد من الدول العربية وفي أوروبا وجنوب أمريكا، وحاز إسطنبولي من خلالها على جائزة أفضل ممثل في مهرجان «عشيّات طقوس» في الأردن عام 2013، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المنصورة المسرحي عام2023.