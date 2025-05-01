مسرح الحرية في جنين… الاحتلال الإسرائيلي يدمر المساحة الأخيرة للطفولة والإبداع

الضفة الغربية – «القدس العربي»: لم يعد الرصاص والقصف وحده وسيلة الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة سحق الهوية الفلسطينية، ففي مخيم جنين، حيث الكلمة الحرة توازي الرصاصة، بات مسرح الحرية هدفاً مباشراً باعتباره مساحة للإبداع والمقاومة الثقافية.

مصطفى شتى، مدير مسرح الحرية، الأسير المحرر الذي قضى خمسة عشر شهراً في سجون الاحتلال، روى في مقابلة مع « القدس العربي» تفاصيل استهداف المسرح، وتحديات استمرار النشاط الثقافي وسط حرب مفتوحة على كل أشكال الحياة في جنين.

يقول شتى « حقيقةً، الظرف الموجود على كل أبناء شعبنا حالياً مع التعقيدات الأمنية في جنين وحرب غزة، ترك انعكاسات مباشرة على كل قطاعات مجتمعنا، ونحن كقطاع ثقافي جزء من هذا النسيج المستهدف».

ويضيف:» بدأ إحساسنا بالخطر منذ عام 2023، مع بدايات الاجتياحات المتكررة على مخيم جنين، وتفاقم الوضع مع الاجتياح الكبير في تموز /يوليو، ثم في أيلول / سبتمبر وتشرين الثاني / نوفمبر، إلى أن تم اعتقالي شخصياً في كانون الأول / ديسمبر 2023».

وخلال فترة أسره، كانت آلة الاحتلال تواصل ملاحقة كل مظهر للحياة في جنين، وتمخضت الاجتياحات الأخيرة عن محاصرة المخيم بالكامل، وتهجير أكثر من 20 ألف لاجئ فلسطيني منه، ليجدوا أنفسهم نازحين من جديد في مناطق متفرقة داخل وخارج المدينة.

وكان من ضمن الأماكن التي طالها الدمار والاحتلال مسرح الحرية، الذي تحول من منصة للعروض الإبداعية إلى مبنى مهجور يحتله قناصة الاحتلال.

بأسى يقول شتي: «مسرح الحرية الذي تأسس عام 2006 أصبح اليوم مكاناً محتلاً، من الصعب أن يكون مساحة آمنة للأطفال، أو مكاناً لإبداع الشباب، دُمّر جزء كبير من هذا الفضاء الذي طالما حمل أحلامنا، وصار الاقتراب منه خطراً على حياة أي فلسطيني».

ورغم هذه الظروف القاسية، لم تتوقف أنشطة المسرح. ويشير «شتى» إلى أن الطاقم استغل المركز الثقافي التابع لمسرح الحرية في مدينة جنين، لتدريب الأطفال والشباب على الفنون الأدائية، ولو بشكل متقطع بسبب الاجتياحات المتكررة، ومنع التجول، والاعتقالات.

ويوضح «نتحرك أيضاً مع النازحين في أماكن مختلفة، من برقين إلى الزبابدة إلى الجامعة العربية الأمريكية، نعمل على توسيع رقعة الثقافة الفلسطينية، ونقدم تدريبات في الأغوار ونابلس، لم ننقطع رغم قساوة المشهد».

وفي مواجهة انعدام المساحات الآمنة، وجد طاقم المسرح في «مسرح الشارع» استراتيجية بديلة للتعبير الفني وسط المدينة والمخيمات، مؤكدا أنّ الكلمة الحرة ستجد دائماً مكانها مهما بلغت الصعوبات.

ويضيف مدير المسرح «نستخدم المساحات الصغيرة، الزوايا… وأيُّ ركن يمكن أن يكون منصة لنواصل التعبير… الثقافة جزء من مقاومة الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنها مهما كان الثمن».

أبرز المبادرات التي حافظوا من خلالها على استمرارية رسالتهم، كما يكشف شتى، كانت العمل على عرض مسرحية «عندما يعود الشهداء إلى رام الله» المستندة إلى نص للكاتب والأسير الشهيد وليد دقة، والتي تحمل في طياتها رسائل قوية عن معاناة الأسرى الفلسطينيين وحلمهم بالحرية.

ويشرح شتى: «نعمل أيضاً على تكثيف تواصلنا مع فنانين من مختلف أنحاء الضفة والعالم لتسليط الضوء على ما يجري في فلسطين، ولتقديم رسالة سياسية فلسطينية بأسلوب إبداعي من خلال المسرح».

ويختم بالقول «رغم أن الظروف قاسية، ورغم أن العمل الثقافي قد لا يكون أولوية للجميع في ظل الحرب والدمار، إلا أننا نؤمن أن الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية، والاستمرار في التعبير عنها، أمر حيوي، خاصة في هذه اللحظات الصعبة».

تأسس مسرح الحرية في مخيم جنين عام 2006، على أنقاض «مسرح الأطفال» الذي أنشأه الفنان الراحل جوليانو مير خميس، بهدف توفير مساحة للتعبير الفني للأطفال والشباب الفلسطينيين، خصوصاً أولئك الذين عايشوا الاجتياح الدموي للمخيم عام 2002.

وتحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز رموز المقاومة الثقافية في فلسطين، من خلال تقديم أعمال مسرحية تسلط الضوء على قضايا الاحتلال، واللجوء، والحرية، والهوية.

غير أن هذه الرسالة لم تمر مرور الكرام على سلطات الاحتلال، التي رأت في الإبداع الفلسطيني تهديداً لا يقل خطورة عن المقاومة المسلحة، فقد تعرض المسرح مراراً للاستهداف، وصولا إلى اغتيال مديره السابق جوليانو مير خميس عام 2011، في جريمة لا تزال تدور حولها الشبهات.

«ما حدث مع مسرح الحرية يكشف إدراك الاحتلال لخطورة الثقافة المقاوِمة» يقول شتى، لذلك، كل خطوة نقوم بها اليوم، كل عرض، كل نص، كل تدريب، هو رسالة صمود بحد ذاته».

في جنين اليوم، لا تهاجم الدبابات، البيوت والحجارة فحسب، بل تطارد الأغنية، والمسرحية، والقصيدة.

ومع ذلك، يرفض الفنانون الفلسطينيون الانكسار. المسرحيات تُعرض وسط الدمار، التدريبات تقام في الظلال، والأمل يُزرع رغم الدمار.

ومسرح الحرية لم يُغلق أبوابه رغم احتلاله، بل تحوّل إلى فكرةٍ تواصل العيش، وتنمو كلما حاول الاحتلال اقتلاعها.

وكما يقول مديره «حتى لو اشتغلنا في الشوارع أو الساحات الصغيرة، سنبقى نحمل هذه الرسالة، لأن الكلمة الحرة، في وجه الطغيان، تبقى أقوى من الرصاصة».

ففي زمن الحصار والقصف، يصبح الفن الفلسطيني آخر خطوط الدفاع عن الذاكرة، عن الحلم، وعن الإنسان.