مسرح “جرش” يهتز طرباً على وقع أغاني جورج وسوف- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

على مدى ساعة ونصف الساعة من الطرب والغناء، كان الجمهور الأردني والفلسطيني والسوري على موعد مع سلطان الطرب جورج وسوف في مهرجان “جرش” الذي عاد إليه واقفاً على مسرحه الذي اهتز طرباً على أنغام أغانيه وفرقته الموسيقية.

وتحوّل الجمهور إلى كورال للوسّوف مردداً أغانيه وهاتفاً طوال الوقت “أبو وديع”، كما صفّق عند كل أغنية أدّاها الوسوف بعدما أطل على جمهوره من خلف ستارة سوداء غطت المسرح ليباشر حفله بأغنية “حد ينسى قلبه” وأتبعها بأغنية “كده كفاية” تلاها بأغنية “جانا الهوى جانا” للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وبعدها أغنية “تعاتبني على كلمة”.

كما قدّم “أبو وديع” مجموعة كبيرة من أرشيفه الغنائي الغني ومنها “كلام الناس” و”صابر وراضي” و”خسرت كل الناس علشانه”، قبل أن يعود لبداياته ويغنّي “يا ليل العاشقين” التي ردّدها الجمهور معه، فأعاد كوبليهات مراراً عدة، وكذلك فعل مع أغنيته “قلب العاشق دليله”.