إعلام عبري: إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس وطعن في رعنانا (صور وفيديوهات)

القدس: أصيب 14 إسرائيليا، الإثنين، في عملية دهس وطعن بمدينة رعنانا (وسط) في حادث وصفه إعلام عبري بأنه “هجوم متزامن”.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) عبر منصة “إكس”، إن “14 إسرائيليا أصيبوا بعملية الطعن والدهس”، بعدما أعلنت في وقت سابق “إصابة 9 أشخاص، في الحادث بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، و6 متوسطة”.

وكان موقع “واينت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكر أن 19 شخصا أصيبوا جراء العملية، وعاد وقال إن عددهم 9 فقط، قبل أن تكشف “نجمة داوود” عن إصابة 14 شخصا في الحادث.

وقال الموقع آنذاك: “أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في حادث سيارة، وربما وقعت أيضًا عمليات طعن في شوارع مختلفة في رعنانا”.

وأضاف: “بحسب مدير عامّ نجمة داود الحمراء إيلي بن، وقعت حوادث في 3 إلى 4 ساحات مختلفة بالمدينة، وهناك 3 جرحى على الأقل في حالة خطيرة”.

Son Dakika

Terörist İsrail’in sözde başkenti Tel Aviv’in kuzeydoğusundaki Raanana’da düzenlenen saldırıda 3’ü ağır en az 19 Siyonist yaralandı. pic.twitter.com/SXYUu07h1d — Hamad Alnajjar 🇵🇸🇹🇷 (@hamad_alnajjar) January 15, 2024

Suspected terror attack reported in Raanana at multiple locations, at least 13 injured. pic.twitter.com/wYyorcKGNY — Eli Kowaz (@elikowaz) January 15, 2024

#URGENTE Mortos e feridos

em dois ataques, aparentemente atropelamento e esfaqueamento, com utilização de carros em Raanana, ao norte de Tel Aviv. pic.twitter.com/FmlABOoTzS — Rogério Anitablian🇧🇷 🇦🇲 (@anitablian) January 15, 2024

⚡️Hebrew sources: From the site of the ramming and stabbing in the “Raanana” settlement https://t.co/RtjMIlQDDY pic.twitter.com/pSGPZEumEL — Censored News. (@CensoredNws) January 15, 2024

ونقل الموقع عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن “حادث غير عادي يجري حاليا في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وقوات كبيرة في طريقها إلى المكان، ويُطلب من الجمهور أن يظل يقظًا ويطيع تعليمات ضباط الشرطة”.

من جهتها، تحدثت “القناة 12” عن “هجوم متزامن في عدة ساحات في رعنانا”، وقدّرت بدورها، أعداد المصابين بـ9، بينهم 3 بحالة خطيرة.

(الأناضول)