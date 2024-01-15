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إعلام عبري: إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس وطعن في رعنانا (صور وفيديوهات)

منذ ساعتين

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القدس: أصيب 14 إسرائيليا، الإثنين، في عملية دهس وطعن بمدينة رعنانا (وسط) في حادث وصفه إعلام عبري بأنه “هجوم متزامن”.
وقالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) عبر منصة “إكس”، إن “14 إسرائيليا أصيبوا بعملية الطعن والدهس”، بعدما أعلنت في وقت سابق “إصابة 9 أشخاص، في الحادث بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، و6 متوسطة”.
وكان موقع “واينت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكر أن 19 شخصا أصيبوا جراء العملية، وعاد وقال إن عددهم 9 فقط، قبل أن تكشف “نجمة داوود” عن إصابة 14 شخصا في الحادث.
وقال الموقع آنذاك: “أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في حادث سيارة، وربما وقعت أيضًا عمليات طعن في شوارع مختلفة في رعنانا”.
وأضاف: “بحسب مدير عامّ نجمة داود الحمراء إيلي بن، وقعت حوادث في 3 إلى 4 ساحات مختلفة بالمدينة، وهناك 3 جرحى على الأقل في حالة خطيرة”.

ونقل الموقع عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن “حادث غير عادي يجري حاليا في رعنانا، ويجري التحقيق في ملابساته، وقوات كبيرة في طريقها إلى المكان، ويُطلب من الجمهور أن يظل يقظًا ويطيع تعليمات ضباط الشرطة”.
من جهتها، تحدثت “القناة 12” عن “هجوم متزامن في عدة ساحات في رعنانا”، وقدّرت بدورها، أعداد المصابين بـ9، بينهم 3 بحالة خطيرة.

(الأناضول)

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  1. يقول Abdo:
    يناير 15, 2024 الساعة 1:19 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

    رد

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