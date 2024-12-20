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شمال غزة يباد.. استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال بقصف إسرائيل منزلا في جباليا- (فيديو)

20 - ديسمبر - 2024

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غزة: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية الجمعة منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة”، مضيفا أن “جميع الشهداء من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات”.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن “4 شهداء وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط)، جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج يافا بمحيط منطقة القسام في مخيم النصيرات”.

فيما أفادت إدارة مستشفى العودة بمخيم النصيرات في بيان بوصول 3 شهداء فلسطينيين آخرين و16 مصابا جراء القصف الإسرائيلي للشقة السكنية.

وذكر شهود عيان، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج يافا وسط مخيم النصيرات، ما تسبب بدمار كبير في الطابقين الرابع والخامس من البناء.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)

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