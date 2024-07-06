مسعود أوزيل يساند التركي ديميرال عبر نشر صورة له وهو يؤدي تحية الذئب

برلين: نشر النجم الألماني السابق مسعود أوزيل صورة عبر شبكة “إنستغرام” لتبادل الصور للمدافع التركي ميريح ديميرال وهو يؤدي تحية الذئب المثيرة للجدل، في دلالة على دعمه للاعب الذي ساهم في تأهل منتخب تركيا إلى دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وأقدم أوزيل على نشر الصورة قبل ساعات من مواجهة تركيا أمام هولندا في برلين في دور الثمانية الأوروبي، مرفوقة بعبارة “انطلقي يا تركيا”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الجمعة، إيقاف ديميرال مباراتين بسبب أدائه شعار “الذئاب الرمادية” عقب إحراز هدف في مرمى النمسا خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وترجع هذه البادرة المثيرة للجدل، ضمن أمور أخرى، إلى حركة يمينية متطرفة معروفة باسم “أولكوكو” أو “الذئاب الرمادية”، التي ترتبط بالحلفاء السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي حزب الحركة القومية المتطرف في تركيا.

وغالبا ما تعبر هذه الإيماءة عن التعاطف مع أيديولوجية الذئب الرمادي.

وانتقد رجال السياسة في تركيا ومسؤولون رياضييون عقوبة إيقاف ديميرال، ودعت روابط المشجعين (ألتراس) الجماهير الموجودة في ملعب برلين الأولمبي خلال المواجهة أمام هولندا بتكرار تحية الذئب.

وانتهت المسيرة الكروية لأوزيل عمليا بعد التقاط صورة له رفقة الرئيس التركي أردوغان، مما أثار جدلا في ألمانيا حول ولاء اللاعب صاحب الأصول التركية.

(د ب أ)