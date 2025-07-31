مسعود بارزاني يحذّر من «الشوفينية الإقصائية» في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: استذكرت عائلة البارزانيين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس الخميس، مرور الذكرى السنوية الـ42 على حملة «أنفال البارزانيين» التي راح ضحيتها 8 آلاف شخص من عائلتهم، على يد النظام العراقي السابق في ثمانينيات القرن الماضي. وفيما جدّدوا مطالبتهم بإنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم، حذّروا من استمرار ما وصفوها بـ»العقلية الشوفينية الإقصائية» في العراق.

رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قال في بيان صحافي «تمر اليوم اثنتان وأربعون سنة على جريمة الأنفال البشعة التي طالت ثمانية آلاف مواطن مدني بريء من البارزانيين. في هذه المناسبة الحزينة ننحني لأرواحهم الطاهرة ونستذكرهم بمنتهى الإكرام والوفاء».

وحسب بارزاني فإن «حملة الأنفال التي استهدفت البارزانيين، والتي نفذها النظام العراقي آنذاك، كانت استمراراً لسلسلة جرائم تهدف لكسر إرادة شعب كردستان وإبادته، لكنها فشلت في مواجهة صمود الكردستانيين وإصرارهم، وباتت وصمة سوداء تلطخ جباه مرتكبيها».

وأشار إلى أنه «بعد تلك الفاجعة، عاشت أمهات وأخوات وعائلات البارزانيين حياة مأساوية قاسية منقطعة النظير، واضطروا لمواجهة حياة الفقر والفاقة الصعبة والقاسية. أقبل أيادي الأمهات اللائي أنشأن وربين أولادهن بالحب والإخلاص للشعب والوطن».

وأكد أنه «في هذه الذكرى، نجدد تأكيدنا على حقوق جميع ضحايا أنفال البارزانيين وحملات الأنفال وجميع ضحايا النظام السابق»، مبيناً أن «من واجب الحكومة العراقية أن تبذل كل ما يلزم لتحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا».

عائلته استذكرت مرور 42 سنّة على «الأنفال» بحقها

وشدد رئيس الإقليم قائلاً: «ليكن الماضي وآلامه ومرارته عبراً ودروساً وحوافز تجعل من جميع مكونات العراق تعيش في ظل قبول الآخر واحترام المقابل والتسامح، بسلام وحرية وكرامة، ويكون البلد جامعاً للكل من دون تمييز».

ويصادف يوم 31 تموز/ يوليو من كل عام، الذكرى السنوية لإبادة البارزانيين، حيث أقدم النظام البائد في هذا اليوم من عام 1983 على إلقاء القبض على أكثر من ثمانية آلاف من الرجال والشباب والأطفال البارزانيين الذين أسكنوا قسراً في المجمعات القريبة من أربيل في كل من قوشتبة، وحرير، وبحركة، وتم دفنهم في مقابر جماعية في صحراء السماوة، في مجزرة صنفت على أنها إبادة وتطهير عرقي ضمن سلسلة الجرائم أطلق عليها النظام في حينها «حملات الأنفال».

وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بيانا حذّر فيه من عقلية «شوفينية إقصائية» ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق الكرد، وخطر استمرارها في العراق.

وقال في بيان صحافي إنه «على امتداد التاريخ، قلّما مرت أيام لم يُسجَّل فيها على حكومات العراق ارتكاب كارثة أو جريمة أو ظلم بحق شعب كردستان. قبل 42 عاماً من اليوم، أقدمت سلطة النظام العراقي السابق على اقتياد ثمانية آلاف رجل من البارزانيين، من الأطفال بعمر تسع سنوات وحتى الشيوخ في التسعين من عمرهم، إلى صحارى جنوب العراق، حيث تمّت إبادتهم بوحشية».

وأضاف أن «تلك الجريمة كانت واحدة من سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كردستان، بدءاً من تغييب 12 ألف شاب فيلي، ومروراً بأنفال كرميان وبادينان، وقصف حلبجة ومناطق أخرى بالسلاح الكيميائي، وصولاً إلى سياسات التعريب والترحيل القسري للمواطنين الكرد».

ووفق بارزاني فإن «العقلية التي وقفت خلف تلك الجرائم وسواها كانت عقلية شوفينية وإقصائية، تحولت إلى مصدر دائم للتعاسة والتراجع في العراق»، معربا عن أسفه، بأنه «لا يزال هناك من لم يتعظ من دروس التاريخ، ويواصل ممارسة السياسة بالعقلية ذاتها».

وشدد الزعيم الكردي بالقول على أنه «على الجميع أن يدرك أنه ما دامت هذه العقلية باقية، فلن يعرف العراق الاستقرار».

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على ضرورة تحمّل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه ضحايا إبادة البارزانيين.

وقال في بيان بهذه المناسبة إن «على مدى قرنٍ من الزمن، صمدت منطقة بارزان في وجه هجمات واعتداءات اقترفها أعداء كردستان، من الحرق والقتل الجماعي إلى التدمير والتنكيل، إلا أن الشعب الأبي والمظلوم في هذه المنطقة، وفي كردستان عامة، هبّوا للذود عن وطنهم ببسالة وثبات، ملحقين الهزيمة بأعداء كردستان».

ودعا الحكومة الاتحادية إلى أن «تضطلع بمسؤوليتها القانونية والدستورية الكاملة تجاه ضحايا الأنفال والهجمات الكيميائية في كردستان، وجميع ضحايا النظام السابق، وأن تكف عن سياسة تهميش حقوقهم المشروعة».

وأشار إلى أن «شعب كردستان الوطني لن ينسى هذه الجرائم مطلقاً»، مشددا على وجوب أن «تدرك الأجيال القادمة حقيقة أن شعب كردستان، بكل مكوناته، قدّم أغلى التضحيات صوناً لهويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولن يتنازل عنها قيد أنملة، وسيقف سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه تدنيس أرض كردستان أو تكرار السياسات والجرائم الشوفينية المقيتة فيها».