مسعود بارزاني يختلف مع «الإطار التنسيقي» حول «التحالف الدولي»

بغداد ـ «القدس العربي»: واصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، زيارته إلى بغداد، حيث حضر الاجتماع الدوري لـ«الإطار التنسيقي» الشيعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن قادة «الإطار» اتفاقهم على أهمية إنهاء وجود «التحالف الدولي» في العراق، وذلك بعد تصريح للزعيم الكردي، اعتبر فيه أن، هذا الملف «وطني» وليس حكراً على طرف معيّن.

بيان للدائرة الإعلامية «للإطار» ذكر، إن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (195) مساء الأربعاء واستضاف خلاله بارزاني والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم».

وأضاف أن «المجتمعين شددوا على أهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك».

وفيما يتعلق بـ«التحالف الدولي» أشار البيان إلى «اتفاق جميع الأطراف داخل الاجتماع على أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة إلى صورة أخرى من صور التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

وأبدى المجتمعون «رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور» وفق البيان.

في مقابل ذلك، تحدث مكتب بارزاني في بيان مقابل، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بمحلّ إقامة زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم في بغداد، قائلاً: «في بداية الاجتماع، وخلال كلمة له رحّب عمار الحكيم بحفاوة (ببارزاني) ووصف زيارته بالمهمة والتاريخية، كما أشار إلى نضال وتضحيات الكرد والشيعة باعتبار هذه النقطة تمثّل قاسماً مشتركاً من أجل التحرر من الظلم والديكتاتورية».

قال إن هذا الملف وطني وليس حكرا على أحد

وفي جانب آخر من الاجتماع، أبدى بارزاني سعادته بزيارة بغداد واجتماعه مع الأطراف السياسية العراقية، وإلى جانب الإشارة إلى أهمية الاجتماع مع الأطراف المنضوية في «الإطار التنسيقي» وأكد أن «المناخ السياسي العراقي يشهد انفراجة وانفتاحاً ويمكن أن يكون ذلك فرصة جيدة لتبادل الرؤى حيال العقبات وسبل معالجة المشكلات».

كما لفت إلى «التاريخ المشترك للأطراف السياسية في نضالها ضد الدكتاتورية وبناء عراق جديد وصياغة الدستور» مشدداً على أن «الدستور يشكّل أساساً متيناً لجميع الأطراف السياسية من أجل التغلب على المشاكل والتحديات».

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر بشكل مفصل حول الأوضاع السياسية ومسألة وجود قوات التحالف الدولي وملفات النفط والميزانية والاستحقاقات وآليات انتخاب رئيس لمجلس النواب، والتأكيد على دعم وإسناد حكومة محمد شياع السوداني التي تشكلت نتيجة الاتفاق بين الأطراف السياسية ووفق المبادئ الدستورية، حسب البيان.

ووفقاً للبيان، تقرر خلال الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الجانبين لمواصلة العلاقات والتنسيق من أجل معالجة الخلافات العالقة وكذلك حول كيفية التعامل مع المستجدات والتطورات التي تحدث مستقبلاً.

وسبق لبارزاني أن أكد أن بقاء «التحالف الدولي» في العراق من عدمه «مسألة وطنية» داعياً إلى مراعاة استقرار العراق في هذا الشأن.

وخلال لقائه السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، أشار إلى الأسباب التي دعته لزيارة العاصمة الاتحادية بغداد، مشيرا إلى أنهم في كردستان العراق، أن «لمسوا وجود نوايا حسنة بُغية معالجة المشاكل والالتزام بالدستور وتبلور مناخ إيجابي في بغداد، إضافة إلى التباحث حول «القضايا ذات الأبعاد الوطنية».

وبشأن بقاء قوات التحالف، ذكر بيان مقر بارزاني عن الأخير قوله: «إنها مسألة وطنية وليست حكراً على طرف معين» داعياً إلى «مراعاة استقرار العراق ومصالحه بهذا الشأن».

وشددت السفيرة الأمريكية لدى العراق، على دعم بلادها لزيارة بارزاني وتحسين العلاقات بين كردستان وبغداد.

وحثت رومانوسكي، حكومتي إقليم كردستان والاتحادية على «توطيد أواصر العلاقات وإدامة وتعزيز عملية الحوار بين الجانبين».

وأمس الخميس، أكد بارزاني ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مصلحة العراق والمنطقة بما يتعلق بمسألة بقاء قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» من عدمه في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة بغداد، وفداً مشتركاً من سفارات ثماني دول عربية، ضم كلاً من سفراء (قطر والكويت ومصر والبحرين سلطنة عمان، والقائم بأعمال سفارة الأردن، والقائم بأعمال سفارة السعودية، والقائم بأعمال سفارة الإمارات) وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء، عرض بارزاني على الوفد الضيف نبذةً حول الأوضاع السياسية العراقية وأسباب ودوافع زيارته إلى بغداد، ولقاءاته وحواراته مع الأطراف السياسية، مشيراً إلى «تبلور أجواء إيجابية فيما يتعلق بالأوضاع والمواقف السياسية في العراق، وإمكانية التوصل على أساس هذا المناخ المتهيئ حديثاً إلى نتائج جيدة لمعالجة الخلافات وإنهاء العقبات والتوترات، وهذا بحد ذاته ينعكس على استقرار العراق والمنطقة».

كما سلّط بارزاني في معرض حديثه على مسألة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق، مشيراً إلى «ضرورة وضع أسس ذلك في إطار الاتفاق والتوافق الوطني وبالأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مصلحة العراق والمنطقة».

وفي جانب آخر من الاجتماع، عبّر سفراء الدول العربية عن أملهم في أن تصبح زيارة بارزاني إلى بغداد مَبعَثاً لخير واستقرار العراق، كما أكدوا أن بلدانهم يقدمون الدعم الكامل للعراق بغية تعزيز الأمن والاستقرار ورفاهية المواطنين العراقيين ومعالجة الخلافات السياسية في البلاد.