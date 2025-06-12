مسقط تستضيف جولة سادسة من المحادثات الأمريكية-الإيرانية الأحد- (تدوينة)

مسقط: أكّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الخميس أن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستجري الأحد في مسقط.

وقال في منشور على منصة إكس “يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15″.

I am pleased to confirm the 6th round of Iran US talks will be held in Muscat this Sunday the 15th. — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) June 12, 2025

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخراج موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب “الخطر” المحتمل في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران.

ومنذ 12 نيسان/ أبريل، أجرت واشنطن وطهران خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية سعيا إلى إيجاد بديل للاتفاق الدولي المبرم مع إيران في 2015 لكبح برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وكان ترامب تخلّى عن الاتفاق في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وعقدت الجولة الخامسة من المباحثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي في روما في 23 أيار/ مايو، وقال الوسيط العُماني وقتها إنه تم إحراز “بعض التقدم” خلالها.

وعلّق ترامب على المحادثات التي ستعقد هذا الأسبوع بأنها قد توضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي لتجنب عمل عسكري.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت “عناصر” من الاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على “الكثير من الالتباسات”.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الاقتراح يتضمن “ترتيبا يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة”، بينما تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على “وضع خطة أكثر تفصيلا تهدف إلى عرقلة سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي”.

واتهم ترامب في وقت سابق إيران بـ”المماطلة” في ما يتعلّق بالمباحثات الجارية بشأن برنامجها النووي، بينما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنّ مقترح واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران.

والمفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تعتبر إدارة ترامب تخصيب إيران لليورانيوم “خطا أحمر”.

وسبق لطهران أن أعلنت انفتاحها على فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، وأنها مستعدة للنظر في إنشاء اتحاد إقليمي للوقود النووي.

(أ ف ب)