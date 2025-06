مسقط تستضيف جولة سادسة من المحادثات الأمريكية-الإيرانية الأحد- (تدوينة)

مسقط: أكّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الخميس أن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستجري الأحد في مسقط.

وقال في منشور على منصة إكس “يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15″.

I am pleased to confirm the 6th round of Iran US talks will be held in Muscat this Sunday the 15th.

