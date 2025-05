مسقط تعلن تأجيل جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الرابعة- (تدوينة)

مسقط: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، التي كانت مقررة في العاصمة الإيطالية روما السبت، إلى موعد لم يُحدد بعد.

وفي منشور على منصة إكس قال البوسعيدي: “نعمل حاليا على إعادة جدولة الاجتماع الأمريكي الإيراني المقرر انعقاده السبت القادم، الموافق 3 مايو لدواع لوجستية”.

وأضاف أنه “سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور الاتفاق عليها من قبل الطرفين (الأمريكي والإيراني)”.

For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed.

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025