مسقط تعلن تأجيل جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الرابعة- (تدوينة)

مسقط: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، التي كانت مقررة في العاصمة الإيطالية روما السبت، إلى موعد لم يُحدد بعد.

وفي منشور على منصة إكس قال البوسعيدي: “نعمل حاليا على إعادة جدولة الاجتماع الأمريكي الإيراني المقرر انعقاده السبت القادم، الموافق 3 مايو لدواع لوجستية”.

وأضاف أنه “سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور الاتفاق عليها من قبل الطرفين (الأمريكي والإيراني)”.

For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed. — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025

وقال مصدر مطلع اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تؤكد مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران المقررة يوم السبت في روما، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى تأجيل المفاوضات.

وأضاف المصدر أن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات لم يتحددا بعد، لكن من المتوقع عقدهما قريبا.

وترافق التأجيل مع انتقادات من إيران لسياسة الولايات المتحدة بحقها، حيث حذر متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان الخميس، من مغبة “تصرفات واشنطن المتناقضة، ومواقفها الاستفزازية”.

ووصف بقائي سياسات الولايات المتحدة بأنها “عدائية وغير قانونية ومناهضة للإنسانية ضد الشعب الايراني”.

كما اعتبر أن “العقوبات الأمريكية الجائرة ضد إيران، تنتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حقوق الانسان”.

وقال المتحدث إن “العقوبات الأمريكية التي فرضت خلال الأيام الأخيرة بذرائع مختلفة ضد أشخاص وشركات إيرانية وغير إيرانية، مؤشر جلي على إصرار الساسة الأمريكيين على انتهاك القانون وخرق حقوق ومصالح سائر البلدان”.

ومنذ 12 أبريل/ نيسان المنصرم عُقدت بسلطنة عمان وإيطاليا ثلاث جولات من محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، لبحث التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.

ومفاوضات الجولة المرتقبة هي رابع اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.

ووصف ترامب حينها الاتفاق بأنه “سيئ” لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.

ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة “الضغط الأقصى” بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.

(وكالات)