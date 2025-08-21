مسلحون حوثيون يختطفون قيادات في “حزب المؤتمر” ويحاصرون آخرين في صنعاء

صنعاء: أكد مصدر مقرب من “حزب المؤتمر الشعبي العام” في اليمن، الأربعاء، أن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اختطفوا أمين عام الحزب، غازي أحمد الأحول، في العاصمة صنعاء.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحوثيين اعتقلوا أيضاً أكثر من عشرة قياديين آخرين في الحزب، بالتزامن مع محاصرتهم منزل رئيس الحزب، صادق أبو راس، وعدد من قيادات المؤتمر الموالين له.

ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من حلول الذكرى الـ43 لتأسيس “حزب المؤتمر الشعبي العام”، التي تصادف يوم 24 أغسطس/آب الجاري.

وكان جناح الحزب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد أعلن، الإثنين الماضي، إلغاء أي فعاليات جماهيرية أو إعلامية بمناسبة الذكرى، مبرراً القرار بـ”المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه ما يتعرض له سكان غزة من جرائم وحصار وتجويع”.

وأرجع ناشطون يمنيون سبب إلغاء الاحتفال إلى “ضغوطات من قبل جماعة الحوثي التي سيطرت على صنعاء بقوة السلاح منذ عام 2014”.

جدير بالذكر أن “حزب المؤتمر الشعبي العام”، الذي أسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عام 1982، كان الحزب السياسي المهيمن في البلاد حتى مقتل صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على يد الحوثيين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه الظهور العلني لنجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، في مناسبات سياسية واجتماعية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار مخاوف جماعة الحوثي من إعادة ترتيب أوراق الحزب وإحياء دوره في المشهد السياسي اليمني.

(د ب أ)