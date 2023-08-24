مسلحون يعتدون بالضرب على مالك إذاعة “صوت اليمن” والأخير يتهم الحوثيين- (تغريدة)

عدن- “القدس العربي”: اتهم الإعلامي اليمني مجلي الصمدي، الحوثيين بالوقوف وراء عملية الاعتداء عليه بالضرب مساء الخميس أمام منزله بصنعاء على خلفية كتاباته في منصات التواصل.

ويملك الصمدي إذاعة صوت اليمن بصنعاء الموقوفة بقرار من سلطات الحوثيين منذ يوليو/تموز من العام الماضي، على الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي باستئناف عملها.

وقال في منشور على منصة أكس إن “عصابة مكونة من خمسة أشخاص اعتدت علي بالضرب أمام منزلي بالصافية أثناء عودتي وتتوعد بالمزيد إن لم أكف عن الكتابة”.

واتهم مجلي الحوثيون بالاعتداء عليه، وقال: “المسيرة لم تكتف بنهب اذاعتي، بل وصلت الليلة إلى وجهي، وأنا مواطن أعزل، وعلى مرأى ومسمع من الناس وفي الشارع الرئيسي”.

وأوقفت سلطات الحوثيين عمل إذاعة “صوت اليمن” جراء ما اعتبرته عدم تسديد الرسوم التي فرضتها وزارة الإعلام. ومازالت القضية حتى اليوم في محكمة الاستئناف.

وأدان العديد من المثقفين اليمنيين ما تعرض له الصمدي وأعلنوا، في بيان منشور في فيسبوك، عن تضامنهم معه، ودعوا السلطات في صنعاء ضبط الجناة والتحقيق فيمن يقف وراء الاعتداء.

المسيرة لم تكتفي بنهب اذاعتي بل وصلت الليلة إلى وجهي وانا مواطن أعزل وعلى مرأى ومسمع من الناس وفي الشارع الرئيسي pic.twitter.com/nZ7XZYsbiZ — مجلي الصمدي (@mg70991) August 24, 2023