مسلحون يقتحمون استوديو قناة تلفزيونية أثناء بث مباشر.. ورئيس الإكوادور يعلن أن البلاد في حال “نزاع داخلي مسلح”- (صور وفيديوهات)

كيتو: أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال “نزاع داخلي مسلح”، وأمر بـ”تحييد” مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.

وأقرّ المرسوم الرئاسي بـ”وجود نزاع داخلي مسلّح” وأمر بـ”تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (…) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية“.

وأمر نوبوا بـ”تحييد” جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة باسمائها.

واقتحمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، استوديو قناة تلفزيونية عامة خلال بث مباشر واحتجزت الموظفين رهائن في الإكوادور، ولكن قوات الجيش تمكنت من اعتقال أفراد المجموعة.

وبحسب ما ورد في صحف محلية ، تعرض استوديو القناة التلفزيونية المملوكة للدولة “TC Television” في مدينة غواياكيل لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة خلال بث مباشر.

