مسلحون يقتحمون ملهى ليلياً في دمشق … والسلطات تعتقل الفاعلين

دمشق ـ«القدس العربي»: انتشر تسجيل مصور على صفحات التواصل الاجتماعي لمسلحين وهم يغلقون مطعم “ليالي الشرق” في ساحة المحافظة في دمشق.

كما قاموا وفق التسجيل بضرب أشخاص كانوا داخل المطعم.

وأثار التسجيل الجدل على منصة “فيسبوك”، بين مؤيد لهذه الأفعال انطلاقا من كون المكان “سيئ السمعة” حسب قولهم، ومعارض لأسباب تتعلق بحرية الأفراد.

ولاحقا قالت وزارة الداخلية السورية إنها أوقفت عدداً من العناصر العسكريين اعتدوا على مدنيين في ملهى ليلي في أحد أحياء دمشق.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، أن مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة أظهر اعتداء مجموعة من العناصر على عدد من المدنيين، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك الفوري.

وأكدت الوزارة أنها باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين، حيث أفضت التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات إلى التعرّف إليهم واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل”.

وشددت على أن سيادة القانون هي المرجع في جميع القضايا داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي تجاوز بحق المواطنين أو الممتلكات العامة سيُواجه بإجراءات قانونية حازمة.