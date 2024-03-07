سياسة | عربي | سوريا

مسلحون يهاجمون نقطة عسكرية لقوات “قسد” في شرق سوريا

7 - مارس - 2024

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دمشق- لندن: هاجم مسلحون محليون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة في ريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحافي: “استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي وريدة ببلدة الجرذي الغربي شرقي دير الزور، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية”.

وأشار المرصد السوري إلى أن عناصر “قسد” استهدفت يوم الإثنين الماضي مواقع ونقاط أمنية لعناصر من قوات النظام ومسلحين محليين في بلدة بقرص غرب الفرات ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستهدافات متبادلة من الطرفين.

(د ب أ)

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