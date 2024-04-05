سياسة | دولي

مسلح يطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي على حدود الأردن- (تدوينة)

5 - أبريل - 2024

جسر الشيخ حسين على حدود الأردن وفلسطين المحتلة

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القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنّ مسلحًا اجتاز الحدود مع الأردن وأطلق النار على جيب عسكري قبل أن يعود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مسلحًا أطلق النار ليلة الخميس- الجمعة على جيب عسكري بعد أنّ تجاوز الحدود مع الأردن، دون أنّ تقع أية إصابات.

وأشارت الإذاعة (رسمية) إلى أنّ المسلح رجع إلى الأراضي الأردنية دون أنّ تتمكن القوات الإسرائيلية من إصابته.

ولفتت إلى أنّ المسلح تجاوز الحدود بين إسرائيل والأردن، لكنه لم يتجاوز السياج الفاصل.

وهذه الحادثة الأولى من نوعها على الحدود الأردنية الإسرائيلية، منذ الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم يصدر عن الجانب الأردني أي تعقيب حول ما أورده الجانب الإسرائيلي حتى الساعة 16:30 (ت.غ).

وفي 23 مارس/ آذار الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

ونادرا ما تحدث حالات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 6:38 م

    الله أكبر ولله الحمد والمنة اول الغيث قطرة اكسروا الحدود و دمروا الحواجز الصهيونية التي ستوصلكم للأقصى للأقصى المبارك في هذا الشهر المبارك يا مبارك والله ينصر فلسطين و يهزم دويلة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😃✌️🚀

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