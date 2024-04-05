مسلح يطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي على حدود الأردن- (تدوينة)

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنّ مسلحًا اجتاز الحدود مع الأردن وأطلق النار على جيب عسكري قبل أن يعود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مسلحًا أطلق النار ليلة الخميس- الجمعة على جيب عسكري بعد أنّ تجاوز الحدود مع الأردن، دون أنّ تقع أية إصابات.

وأشارت الإذاعة (رسمية) إلى أنّ المسلح رجع إلى الأراضي الأردنية دون أنّ تتمكن القوات الإسرائيلية من إصابته.

ولفتت إلى أنّ المسلح تجاوز الحدود بين إسرائيل والأردن، لكنه لم يتجاوز السياج الفاصل.

במהלך הלילה דווח על ירי שבוצע לעבר רכב של כוח צה"ל בסמוך למעבר נהר הירדן שבחטיבת הבקעה והעמקים. מתחקור ראשוני של האירוע עולה כי חשוד חצה את מעבר נהר הירדן ופתח בירי לעבר רכב צבאי שערך סיור שגרתי במרחב חטיבת הבקעה והעמקים >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 5, 2024

وهذه الحادثة الأولى من نوعها على الحدود الأردنية الإسرائيلية، منذ الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم يصدر عن الجانب الأردني أي تعقيب حول ما أورده الجانب الإسرائيلي حتى الساعة 16:30 (ت.غ).

وفي 23 مارس/ آذار الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

ونادرا ما تحدث حالات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.

(الأناضول)