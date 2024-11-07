منوعات | أبيض و أسود

مسلح يطلق النار مرارا على السيارات في طريق سريع مزدحم في نورث كارولاينا الأمريكية

7 - نوفمبر - 2024

صورة تعبيرية

نورث كارولينا:- ذكرت الشرطة الأمريكية أن مسلحا أطلق النار مرارا على سيارات في طريق سريع مزدحم قرب عاصمة نورث كارولاينا الأسبوع الجاري، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأبلغ عدة أشخاص عن إطلاق نار في موقع بالطريق رقم 40 بين الولايات في رالي وكاري حوالي الساعة الـ 5 صباحا، خلال ساعة الذروة الصباحية من أمس الأربعاء، بحسب شرطة رالي. وكانت هناك إجمالا ستة حوادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنها في مقاطعة ويك تعتقد السلطات أنها مرتبطة ببعضها البعض بصورة كبيرة، اثنان منها في يوم الاثنين وأربعة أمس الأربعاء.

ولم تحدد الشرطة مشتبها به.

وذكر مسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أمس الأربعاء، لكن قناة “دابليو آر إيه إل- تي في” ذكرت أن امرأة أصيبت بعيار ناري في الساق صباح الاثنين الماضي.

 (د ب أ)

