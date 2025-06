مسلح يقتحم مستشفى في ولاية نيوهامبشير ويقتل شخصا بالرصاص- (فيديو)

واشنطن: قال مسؤولون إن مسلحا دخل إلى بهو مستشفى للأمراض النفسية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية الجمعة وقتل حارسا بالرصاص لكن أحد أفراد الشرطة أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

ولم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر في مستشفى ولاية نيوهامبشير في كونكورد عاصمة الولاية وفقا لما ذكره الكولونيل في شرطة الولاية مارك هول.

وفي مؤتمر صحافي لاحق أحجم هول عن الإدلاء بأي معلومات عن المهاجم، وأضاف أن المحققين ما زالوا يحاولون التعرف على هويته.

وكتب كريس سونونو حاكم نيوهامبشير على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الضحية هو برادلي هاس الذي كان يعمل في الأمن في المستشفى.

Another mass shooting at a New Hampshire Hospital. Multiple victims were shot, and the shooter is dead.

New Hampshire recently enacted a law that allows people to carry loaded, hidden handguns in public without a background check or permit.

How's that working for y'all? 😤 pic.twitter.com/yEGZXw8fpD

— Cₕₑᵣₑₗₗₑ bₑ ₜₐₗₖᵢₙ ₛₕᵢₜ! (@DFiosa) November 17, 2023