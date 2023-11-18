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مسلح يقتحم مستشفى في ولاية نيوهامبشير ويقتل شخصا بالرصاص- (فيديو)

18 - نوفمبر - 2023

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واشنطن: قال مسؤولون إن مسلحا دخل إلى بهو مستشفى للأمراض النفسية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية الجمعة وقتل حارسا بالرصاص لكن أحد أفراد الشرطة أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

ولم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر في مستشفى ولاية نيوهامبشير في كونكورد عاصمة الولاية وفقا لما ذكره الكولونيل في شرطة الولاية مارك هول.

وفي مؤتمر صحافي لاحق أحجم هول عن الإدلاء بأي معلومات عن المهاجم، وأضاف أن المحققين ما زالوا يحاولون التعرف على هويته.

وكتب كريس سونونو حاكم نيوهامبشير على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الضحية هو برادلي هاس الذي كان يعمل في الأمن في المستشفى.

(رويترز)

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  1. يقول طبيب نفسي:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 9:00 ص

    يبدو ان هذا الشخص بحاول تقليد الجيش الإسرائيلي في اقتحامه مجمع الشفاء و اطلاقه النار على المرضى و خاصة الاطفال منهم

    رد

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