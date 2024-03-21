مسلسلات رمضانية تثير الجدل في الوطن العربي فما هي الأسباب؟

بيروت – «القدس العربي»: تتوالى الاعتراضات على عدد من المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني الحالي عبر الفضائيات العربية والمنصات الالكترونية، ومن بينها المسلسل العراقي «عالم الست وهيبة» بجزئه الثاني، حيث تدخل القضاء العراقي وأصدر قراراً بوقف عرض العمل بعد الضجة التي أثارها بشأن الاساءة لرموز دينية على خلفية استخدام اسم «مهيدي» لإحدى الشخصيات، ما تسبب بجدل واسع على اعتبار أن بعض مشاهد بالعمل تحتوي مساساً مبطناً ببعض العقائد، الامر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من البرلمان في العراق والقضاء لوقف عرضه.

على وقف بث العمل

من جهتهم، نفى القائمون على المسلسل والقناة التي تبث العمل هذه الاتهامات، مؤكدين أنه «لا يتضمن أي إساءة دينية»، واحتجوا «على وقف بث العمل لأنه يعتبر تقييداً لحرية الرأي وفرضاً للرقابة على الأعمال الفنية»، مع العلم أن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أوضح حيثيات القرار الذي جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة «يو تي في»، بسبب تشويه النص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.

ومن بين الأعمال التي طالتها الاعتراضات وأثارت الجدل أيضاً مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» من بطولة النجمة هدى حسين، نور الغندور، ليلى عبد الله، لولوة الملا، ماجد المصري، آيتن عامر، زين جوليا، أحمد إيراج وسواهم من نجوم الكويت والوطن العربي، حيث حدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما حدا بوزارة الإعلام الكويتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشاهد المسيئة لدولة الكويت، كما أعلنت في بيان رسمي رفضت فيه أي عمل فني يتضمن إساءة إلى الكويت أو شعبها.

وأعلنت «عن اتخاذ الإجراءات كافة ضد المسلسل الذي تجاوز احترام القوانين والمواثيق»، منوهة بالدور الذي لعبته الجمعيات العامة والنشطاء باستنكار هذه الأفعال.

اما مسلسل «ولاد بديعة» السوري، وعلى الرغم من تـــــــــــصدره نسب المشاهدة في العالم العربي منذ عرضه لغاية تاريخه، فلم يسلم بدوره من الانتقادات على خلفية مشهد ذبح القطط من قبــــل مختار الدباغ «محمود نصر» في طفولته، حيث قام بإعدام ثلاث قطط دفعة واحدة، وهي التي يحبها شقيقاه التوأم ياسين وشاهين انتقاما منهما، بعدما قاما بإيذائه أمام الجميع، في إشارة إلى الاضطراب النفسي الذي يعانيه منذ طفولته ويزداد مع العمر.

وقد استفز هذا المشهد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجوماً على القيمين على المسلسل، رافضين هذا المشهد، الذي ينم عن عدم إنسانية، ويشجع على العنف فـــــضلاً عن أنه لا يصح أن يتم هذا المشهد بقساوته على يد ولد، خشية من تناقله لاحقاً بين الأطفال من خلال مواقع التواصل.

وفي ضوء هذه الضجة حرصت المــــــخرجة رشا شربتجي على تبيان الوقائع، فنشرت عبر حساباتها الرسمية مقطع فيديو من كواليس تصوير المشهد، مؤكدة أنه «تم الاستعانة بأطباء ومختصين أثناء التصوير ولم يتعرض أي من القطط لأي أذى»، وهذا ما تم التنويه إليه في بداية الحلقة.

بدوره، أحدث مسلسل «الحشاشين» جدلاً حاداً في مصر والوطن العربي بسبب اختلاف الأحداث الدرامية عن الأحداث التاريخية في أكثر من خط لهذا العمل التاريخي، الذي يجسد سيرة قائد جماعة الحشاشين الباطنية حسن الصباح، وهي جماعة عرفت بشراستها وبنشر الرعب في القلوب، واعتماد اللهجة المصرية العامية لأبطال العمل، فضلاً عن ضعف اللغة الحوارية المستخدمة في بعض المشاهد، من بينها حوار الممثل اللبناني نيقولا معوض بدور «عمر الخيام».

«إي تي بالعربي»

واعتبر معوض رداً على الانتقادات التي طالته بعد اعتماده اللهجة المصرية العامية أنه مع فكرة «أن يكون العمل بالعامية وليس الفصحى». وقال عبر «إي تي بالعربي» «بصراحة لو كان العمل بالفصحى كم شخص كان سيتابعه من الشعب المصري والعربي بشكل عام والشباب بشكل خاص؟ وكم شخص كان سيفوّت عليه فرصة أن يتابع هذا العمل وهو مصري مئة في المئة، ونُفذ على مستوى عالمي مئة في المئة؟».

وأضاف «أن الأعمال العالمية المُماثلة تستخدم لهجة البلد مثل فيلم «نابوليون»، الذي اعتمد اللغة الإنكليزية الأمريكية لأن الفيلم تم تنفيذه في أمريكا»، ورأى «أن الشعب المصري عليه أن يفتخر باستخدام اللهجة المصرية العامية في المسلسل».