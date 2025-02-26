مسلسلات رمضان المصرية تجمع بين الدراما الاجتماعية والصعيدية والكوميديا والإثارة

القاهرة – «القدس العربي»: يحتدم السباق الرمضاني على مختلف الشاشات المصرية مع بداية الشهر الفضيل، ليكشف هذا الموسم منافسة مبكرة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تجمع هذه المسلسلات بين الدراما والكوميديا والإثارة بحثا عن قاعدة جماهيرية واسعة خارج الحدود الجغرافية للبلدان المنتجة.

وتعد الدراما المصرية جمهورها بموسم استثنائي خلال السباق الرمضاني وكم هائل من الأعمال التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والمسلسلات الصعيدية والأعمال الكوميدية، التي اجتمعت بينها أسماء فنية بارزة وأخرى تسجل عودتها إلى الشاشة بعد سنوات من الغياب.

يتصدر مسلسل «ناقص ضلع»، من تأليف طارق مهاب وإخراج محمد خضير قائمة الأعمال المنتظر عرضها في رمضان، والذي تجسد فيه الممثلة منى زكي دور البطلة المناضلة عن قضايا المرأة.

أما الممثلة ياسمين عبد العزيز فستطل في ثنائية مع الممثل كريم فهمي عبر مسلسل «وتقابل حبيب»، من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويجتمع كل من الممثلين ريهام عبد الغفور، اياد نصار، فتحي عبد الوهاب في مسلسل بعنوان «ظلم المصطبة»، من اخراج هاني خليفة. ويجمع مسلسل «شباب امرأة» الممثلة غادة عبد الرازق التي تعيد تقديم فيلم «شباب امرأة» لتحية كاريوكا في شكل مسلسل تلفزيوني من إخراج نادين خان.

كما سيتابع المشاهد «لام شميسة»، الذي يسلط الضوء على قضية التحرش بالأطفال، حيث سيجمع العمل الممثلة أمينة خليل بأحمد رزق وكارولين عزمي وإياد نصار، تحت قيادة المخرج كريم الشناوي.

ويقدم المخرج إبراهيم فخر قصة مستوحاة من أحداث واقعية من خلال مسلسل «ظل حيطة» يجمع الممثلين ياسمين صبري، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم. وتطل الممثلة مي عمر برفقة ماجد المصري وهالة صدقي في مسلسل بعنوان «اش اش»، من اخراج محمد سامي. أما المسلسلات الصعيدية، فتقترح على المشاهد قصصا شعبية أصيلة أبرزها مسلسل «سيد الناس» للمؤلف خالد صلاح وإخراج محمد سامي الذي يجمع الممثلين منة فضالي وإلهام شاهين وخالد الصاوي في عمل واحد.

ويحكي مسلسل «الكينج» للمؤلف محمد صلاح العزب قصة شاب صعيدي ينضم إلى مافيا دولية يجمع الممثلة مي عز الدين بالممثل محمد إمام، أما مسلسل «عين شمس»، من إخراج ماندو العدل فسيعيد النجم أحمد مكي إلى الشاشة عبر دراما شعبية جديدة، على أن يجمع مسلسل «فهد البطل» الممثل أحمد العوضي بالممثلين ميرنا نور الدين وعصام السقا، تحت إدارة المخرج محمد عبد السلام.

ومن بين أبرز مسلسلات الجريمة المنتظر عرضها خلال الموسم الرمضاني الحالي، مسلسل «وهم»، الذي تؤدي بطولته الممثلة صبا مبارك في دور كاتبة قصص رعب، بالإضافة إلى مسلسل «حياة او موت»، الذي يتناول سلسلة من الجرائم من بطولة الممثلة حنان مطاوع، فيما سيشهد السباق الرمضاني هذه السنة، تقديم مواسم جديدة لمسلسلات سابقة على غرار «المداح5»، «أشغال شاقة2»، «العتاولة2»، و«كامل العدد3».

وكشف الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة تعاونت هذا العام في الموسم الدرامي 2025 مع 10 شركات إنتاج. والموسم الدرامي الجديد مليء بأسماء نجوم كبار.