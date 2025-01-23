مسلسل «تحت سابع أرض» لتيم حسن وكاريس بشار يبصر النور في رمضان

بيروت – «القدس العربي»: من المقرر أن ينافس مسلسل «تحت سابع أرض» من بطولة تيم حسن وكاريس بشار والقديرة منى واصف بقوة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 ولا سيما بعد أن استحوذ على إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا بايجابية للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع البوستر الدعائي الذي طرحته الشركة المنتجة للعمل «الصباح إخوان» والتي روّجت لأولى أعمالها الرمضانية المقبلة.

ونشرت منصة «شاهد» التي سيعرض عليها العمل إلى جانب قنوات «أم بي سي»، البوستر الدعائي للمسلسل إلى جانب أعمال أخرى. وأكثر ما استرعى انتباه المتابعين في هذا البوستر التشويقي هو أبطال العمل ومن بينهم النجم تيم حسن الذي أطل بشخصية مغايرة لم يعتد عليها الجمهور من قبل، فبدا بشارب مميز وهو يضع نظارات شمسية.

واستحوذت النجمة كاريس بشار على اهتمام المتابعين بالشخصية التي ستقدمها إذ ظهرت بإطلالة شعبية بوضعها عدسات ملونة واكسسوار ناعم على شعرها ما عكس بوضوح أوجه شخصيتها المرتقبة في المسلسل.

أما النجمة القديرة منى واصف فكانت لها حصة الأسد في تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها الاستثنائية المميزة والتي بدت فيها أرستقراطية وأنيقة باعتمارها قبعة وارتدائها معطفاً أسود اللون. وبدا الممثل أنس طيارة بتسريحة عصرية وإطلالة شبابية لفتت انتباه المتابعين.

وشدّ تيم حسن حماسة الجمهور على عمله، معلناً عن عرض المسلسل في السباق الرمضاني المقبل بعدما سرت أخبار عن عدم عرضه في هذا الماراتون بسبب توقف أعمال التصوير التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت نتيجة التطورات والأحداث الاخيرة التي حصلت في سوريا والتي أدت إلى سقوط نظام الاسد.

ويتألف مسلسل «تحت سابع أرض» من ثلاثين حلقة وهو من كتابة عمر أبي سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة «الصباح إخوان» ويضم مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية وهم إلى تيم حسن وكاريس بشار ومنى واصف، محمد حداقي، أنس طيارة، أيمن زيدان، مجد فضة، سارة بركة، وتيم عبد العزيز.

ويسلّط العمل الضوء على الفساد والصراعات الاجتماعية التي واجهها المجتمع السوري في ظل الظروف الصعبة الراهنة وتدور أحداثه في حارة شعبية في العاصمة السورية دمشق.