مسلسل حوادث القطارات في مصر: حزب يطالب بإقالة وزير النقل

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت ردود الفعل على حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا في صعيد مصر، ما أسفر عن مصرع 3 ركاب وإصابة 20 آخرين نتيجة سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية، فقد طالب حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” بإقالة وزير النقل ووزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، كامل الوزير، محملا إياه المسؤولية عن توالي وقوع الحوادث.

ويعد هذا ثاني حادث تصادم في أقل من شهر، حيث شهدت مصر في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصادم قطارين في محافظة الشرقية ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 49 آخرين.

وشهدت البلاد العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2022 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد.

وقال حزب التحالف في بيان: “بعد أقل من شهر من حادث قطار الزقازيق في الشرقية الذي سقط بسببه عديد من الضحايا والمصابين، شهدنا حادثا جديدا في قرية ماقوسه في المنيا بعد تصادم قطارين وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية”.

وزاد “هكذا نستمر في دفع ثمن عدم محاسبة وزير النقل عن الحوادث المتكررة في عهد الوزير، رغم تلقيه مخصصات مالية من الدولة وصلت لمئات المليارات، بالإضافة لقروض بالعملات الصعبة أيضا بعشرات المليارات من الدولارات”.

ولفت البيان إلى أن “قيمة ما أنفقه الوزير على تحديث نظام الإشارات وحدها 46.8 مليار جنيه في حين كان قد تم رفض طلب الوزير السابق هشام عرفات لتحديث الإشارات بمبلغ 10 مليارات جنيه فقط”.

ووفق الحزب “يستمر الوزير في التهرب من المسؤولية وتوجيه الاتهامات لأي أشخاص سواه خلافا لكل تقاليد تحمل وزراء النقل السابقين المسؤولية عن تلك الحوادث.”

وشدد على “مسؤولية وزير النقل عن هذه الحوادث المتكررة، وبينها حوادث طنطا وطوخ وفاقوس وقليوب والزقازيق”.

وقرية ماقوسة، التي شهدت الحادث الأخير، كانت قد شهدت عدة حوادث قطارات في يناير/ كانون الثاني 2016 ثم في أبريل/ نيسان 2021 ، ثم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وفق البيان.

وطالب الحزب، الوزير والحكومة، بالإجابة على سؤال يتعلق بكيفية إنفاق 64.8 مليار جنيه على تحديث منظومة الإشارات، في وقت تكشف حوادث القطارات المتكررة أن أغلب الخطوط مازالت تعمل بالنظام اليدوي مثل خط بورسعيد – الزقازيق وخط الصعيد وغيرها.

وختم، بالمطالبة بمحاسبة الوزير عن ذلك، مشددا على أنه لم يعد من المقبول أن يظل فوق الحساب في ظل ضعف مجلس النواب المصري الذي سمح بهذا التراخي والإهمال، ودعوته للاستقالة بدل التهرب من المسؤولية، والضغط لإقالته إن لم يستقل.

وفي أول تحرك برلماني بعد حادث تصادم قطاري المنيا، تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير النقل.

وقال في طلبه: “لم تمر ساعات على استعراض وزير النقل لافتتاح محطة قطار جديدة بأحدث التقنيات واستعراض الوزير لما تم إنفاقه في تطوير السكك الحديدية حتى فوجئنا بحادث مأساوي لتصادم قطارين في محافظة المنيا أدى إلى وفيات وإصابات لم يتم حصرها بعد”.

وتساءل: “هل تنفق الدولة التريليونات التي تقترضها لبناء قطارات ومشروعات المستقبل أغلبها مشكوك في جدواها الاقتصادية، بينما لا ترى الدولة ضحايا الحاضر من الغلابة الذين يموتون على قضبان السكك الحديدية؟”.

وأضاف: “المسؤولية السياسية لا يمكن أن يُعفى منها رئيس الحكومة ولا وزير النقل؛ لذلك أطالب بمثولهما أمام البرلمان بأسرع وقت لمحاسبتهما وإعلان أولويات إنفاق الحكومة وماذا تم لوقف نزيف الدم على القضبان، ومتى تتم من مكننة المنظومة بالكامل حتى لا يتكرر هذا المسلسل الحزين”.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري أمس جثمان ضحية ثالثة من موقع حادث قطاري المنيا، على بعد 3 كيلومترات من موقع الحادث، بعد 24 ساعة من البحث.

وقرر المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التحفظ على كاميرات غرفة المراقبة لمنطقة حادث تصادم قطار في ماقوسة في مدينة المنيا، لفحصها ورصد حركة تسيير القطارات في منطقة الحادث، وقت وقوعه، لحين إعداد تقرير مصور بالفيديوهات، فيما واصلت النيابة الكلية في المنيا، تحقيقات موسعة مع المسؤولين بغرفة التحكم في التحويلات الإلكترونية، ومسؤولين في السكك الحديدية في مدينة المنيا، وسماع أقوالهم في الحادث.