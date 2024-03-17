العراق: مسلسل «عالم الستّ وهيبة 2» أساء للرموز الدينية ويجب إيقافه

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن الوقف الشيعي في العراق، أمس الأحد، اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه ما وصفه «الإساءة إلى الرموز الدينية» في الاعمال الدرامية، كردّة فعل على ظهور شخصية «مهدي أبو صالح» في المسلسل الاجتماعي «عالم الست وهيبة 2» وهو ما اعتبرته المؤسسة الدينية الشيعية مساساً بالإمام «المهدي».

وقال في بيان إنه «اتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تجاه كل من يحاول ويسعى للإساءة إلى الرموز الدينية المقدسة، كما أنه لن يسمح للساعين إلى ذلك».

ونشر ديوان الوقف الشيعي «وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان».

وأوضح إنه في الأيام السابقة «لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان اساءة من قبل إحدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لأبناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات، لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام».

وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد «حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية، وذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي».

في الأثناء، وجه رئيس كتلة «حقوق» النيابية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، النائب سعود الساعدي، طلباً إلى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث المسلسل وذلك لما يتضمنه من «إساءة عمدية» للرموز الدينية، فضلاً عن اقتباس شخصياتها من حزب البعث.

وخاطب الساعدي في بيان له الهيئة «لإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019». وأضاف: «وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض على قناة (UTV) والتي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي».

ورأى إن «استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن نظام صدام السابق مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام».

ودعا الساعدي الهيئة إلى وجوب «اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بهيئتكم وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع فأما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة».