مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» يثير جدلا ومطالبات بوقف عرضه في الكويت

الكويت – «القدس العربي»: أثار مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، والذي يسلط الضوء حول عدد من القضايا الاجتماعية في الكويت، جدلا كبيرا لا يهدأ مع عرض خمس حلقات منه.

وتباينت الآراء حول أحداثه مما أغضب البعض لتسليطه الضوء حول تعدد الزوجات، والخيانة الزوجية، والزواج العرفي، والذي اعتبره البعض بأن فيه جرأة في طرح موضوعاته، ما يستدعي وقف عرضه. واعتبرت آراء أخرى أن ما يتناوله انعكاس للواقع ويجب علينا التطرق إليه ومعالجته ومناقشته.

فيما أصدرت وزارة الإعلام الكويتي بيانا رسميا، يفيد بالرفض التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، دون الإشارة إلى العمل.

ويواجه العمل انتقادات واسعة وجدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدد من المشاهد، غير اللائقة.

وأكد بيان لوزارة الإعلام عبر «إكس»: «أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة مطالبة جميع المعنيين بـ «احترام القوانين واللوائح والمواثيق»، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا، وشددت على أن الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كافة المجتمعات وأن تبتعد عن المساس بالثوابت».

ويتناول المسلسل قصة «رشيد»، والذي يجسده الفنان ماجد المصري، وزوجته «هيلة» وتجسدها الفنانة هدى حسين، وبناتهما الثلاثة حيث يعيشون حياة مثالية، ويقومون بإدارة مدرسة مختلطة، وبعد مرور الوقت تنكشف أسرار كثيرة تفاجئ الجميع.

ويشارك المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويقوم ببطولته عدد كبير من نجوم الكويت ومصر.