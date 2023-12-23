مسلسل «زينهم» يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: حظي المسلسل المصري “زينهم” الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات على إشادة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الرسائل غير المباشرة التي قدمها المسلسل لدعم الشعب الفلسطيني في غزة ضد المجازر الوحشية التي يتعرض لها يوميا منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر على يد الكيان الصهيوني.

حيث ظهر في أحد المشاهد حاجز اسمنتي مطل على البحر كتبت عليه عبارة “فلسطين ليست محتوى، غزة تموت”.

كما ظهر أبطال العمل أثناء مشهد في أحد المطاعم وهم يضعون أمامهم عددا من زجاجات لمشروبات غازية مصنعة محليًا، كبديل عن مشروبات “بيبسي” و”كوكاكولا” وغيرها من المشروبات التي تدخل ضمن قائمة حملة المقاطعة للمنتجات الأمريكية في مصر، كتعبير عن احتجاج المصريين على الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة.

كذلك ظهر أحد أبطال المسلسل وهو يرتدي غطاء رأس مرسوم عليه خريطة فلسطين باللون الأخضر تأكيدا على دعم صناع المسلسل للقضية الفلسطينية.

مسلسل “زينهم” من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج بحيي اسماعيل من بطولة الفنان أحمد داوود، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وإنجي أبو السعود، ومحمد أبو داوود، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد، وهناء الشربجي، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “زينهم” حول طبيب شرعي يشرف على تشريح الجثث، إلا أنه يبدأ السعي لكشف الحقائق الكاملة وراء حوادث الوفاة، معتمدًا على قواعد الطب الشرعي وعلم التشريح، لكن فضوله يورطه في مشكلات كبيرة.

وقد أدى دعم المسلسل للشعب الفلسطيني إلى زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة حلقاته، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للمشاهد التي تدعم فلسطين وإشادتهم بصناعه وموقفهم الداعم لضحايا غزة.