مسلسل كوري يعتذر عن إساءات “غير متعمدة” للعرب بعد حملة واسعة وانتقادات ـ (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

اعتذر صنّاع المسلسل الكوري “ملك الأرض” ( King the Land) عن إساءات وردت في مشاهد الحلقة السابعة من المسلسل، وعمّا اعتُبر “مسّاً بشخصية الرجل العربي”. وذلك بعد تعرّضه لانتقادات واسعة، وحملة من الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى “هبوط تقييم العمل والنزول الكبير في أرقامه”، إثر عرضه على قناة JTBC الكورية ومنصة نتفليكس.

المشاهد “المسيئة” أدت إلى تدهور تقييمات المسلسل الكوري على “قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت” العالمية إلى 2 من عشرة، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 8.5 من 10 نجوم، بالإضافة إلى انخفاض تقييمها أيضاً على منصة عرضه نتفليكس.

كما هبط تقييم العمل على محرك البحث غوغل إلى 11% فقط.

I was enjoying watching an episode of King of the Land, but when this scene came, I got angry. This is not what the Arabs look like! First, the non-Arab actor, Is it that difficult to bring an Arab actor? #KdramaOffendsTheArabs @SBS8news @YTN24 @KBSnews @NetflixKR

(@jtbclove) pic.twitter.com/JujSLDqOEy

— رُبـىٰ/루바✨. (@forestella44) July 10, 2023