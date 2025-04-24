مسلسل متواصل.. الجيش الإسرائيلي يهدم بناية فلسطينية في بيت لحم- (فيديو)

رام الله: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بناية سكنية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بذريعة “البناء دون ترخيص”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتمركزت في منطقة الصليبية، وهدمت بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وأشارت إلى أن ملكية البناية تعود للمواطن محمد بكيرات.

آليات الاحتلال تشرع بهدم منزل لعائلة أبو كف في قرية زعترة شرق بيت لحم. pic.twitter.com/Sy5j8mga2c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2025

وخلال مارس/ آذار الماضي نفذت سلطات الاحتلال 58 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 87 منشأة ومنزلا، وفق هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وبيّنت الهيئة أن “سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قامت بتوزيع 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية”.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” من الضفة الغربية دون تراخيص يعد الحصول عليها “شبه مستحيل”، وفق فلسطينيين.

📹 جرافات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة زعترة في قضاء بيت لحم لتنفيذ عمليات هدم لمنازل المواطنين pic.twitter.com/7loQmDcdz5 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 24, 2025

وبموجب الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 “أوسلو 2” بين إسرائيل والفلسطينيين، تم تصنيف المنطقة “ج” على أنها خاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)