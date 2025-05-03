مسلسل مصري يكسر الصمت حول العنف الجنسي ضد الأطفال

القاهرة: أحدثَ مسلسلٌ تلفزيوني مصري، يحمل عنوان “لام شمسية”، صدمة داخل المجتمع المحلي، الذي وجد نفسه للمرة الأولى في مواجهة مسألة العنف الجنسي ضد الأطفال، التي لطالما تجنّب طرحها، أو محاولة إيجاد حلول لها.

تناولت الدراما المصرية، خلال السنوات الأخيرة، قضايا اجتماعية شائكة، مثل الإدمان، وقوانين حضانة الأطفال، وحقوق المرأة عموماً، ولكن تبقى المواضيع الجنسية -وتحديداً المتعلقة بالأطفال- غير مرحّب بتناولها، لتجاوزها مقدسات ثقافية، مثل “شرف العائلة”.

يتناول المسلسل أمّاً تجد نفسها وحيدة في مواجهة عدم تصديق الأسرة والمدرسة والمجتمع لتعرّض ابن زوجها للتحرش الجنسي من جانب صديق مقرّب من العائلة

تقول أميرة أبو شادي (43 عاماً): “لا نتحدث عن هذه الأمور في ثقافتنا”. ولكن بعد مشاهدة المسلسل، تحدثت إلى ابنها ليشعر أن بإمكانه إخبارها ما يشاء، على قولها.

أما هند عادل (41 عاماً)، وهي أم لثلاثة أولاد، فتؤكد أنّ مسلسل “لام شمسية” دَفَعَها إلى “الشك في كل شيء”. وتتساءل: “من يمكن أن نأتمنه على أطفالنا؟”.

ويتناول المسلسل أمّاً تجد نفسها وحيدة في مواجهة عدم تصديق الأسرة والمدرسة والمجتمع لتعرّض ابن زوجها للتحرش الجنسي من جانب صديق مقرّب من العائلة.

وفي رحلة الدفاع عن الطفل، يتعرّف المشاهدون مع نيللي (تؤدي دورها الممثلة أمينة خليل) على كيفية تناول القانون المصري قضايا العنف ضد الأطفال وواقع الدعم النفسي المتاح للناجين.

ولا يكمن التحدي الذي تواجه نيللي في حماية الطفل يوسف (يؤدي دوره الممثل علي البيلي) من التحرش فحسب، بل في مواجهة الفاعل الذي يحظى بامتيازات اجتماعية عدة كونه أستاذاً جامعياً مرموقاً ومدرّساً للغة العربية ليوسف وزملائه وصديقاً مقرّباً من العائلة.

اختار صنّاع “لام شمسية” أبطالاً يتمتعون بامتيازات طبقية واجتماعية تضمن لهم الحد الأدنى من الحماية، ولكن في المجتمعات الأكثر فقراً تظل مناقشة قضايا العنف الجنسي أمراً محظوراً.

وبينما يتمتع بطل المسلسل، الطفل يوسف، وأسرته الثرية بفرصة الحصول على الدعم النفسي واللجوء للعدالة، تبقى هاتان الميزتان من الرفاهيات المادية والاجتماعية التي لا يحظى بها غالبية المصريين، إذ يعيش ثلثهم تحت خط الفقر بحسب البيانات الرسمية.

أما الأوساط المهمشة، مثل أطفال الشوارع، الذين تعجّ بهم المدن المصرية، فيواجهون خطراً مضاعفاً إذ لا مأوى لهم ولا عائلة ولا أوراق ثبوتية في كثير من الأحيان.

حجر في الماء الراكد

في العام 2024، تلقّى الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، 21 ألف بلاغ عن أطفال تعرّضوا لمخاطر، بينها العنف الجنسي والجسدي والإهمال.

ويشير رئيس خط نجدة الطفل صبري عثمان إلى أن “العدد الفعلي أكبر بكثير”.

ويوضح أن الكثير من الأسر يفضّلون عدم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي خوفاً من الوصمة الاجتماعية “أو التشهير بالطفل، فيفضلون الصمت”.

ولكن يبدو أن المسلسل رمى حجراً في المياه الراكدة، إذ تؤكد سلمى الفوال، مديرة برنامج حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، أن المنظمة لمست تأثيراً مباشراً للمسلسل.

الكثير من الأسر يفضّلون عدم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي خوفاً من الوصمة الاجتماعية، أو التشهير بالطفل، فيفضلون الصمت

وتقول إن “شركاءنا لاحظوا، منذ عرض المسلسل، زيادة في المكالمات التي يتلقونها من أسر للإبلاغ عن حالات، أو الاستفسار عن أخرى”.

وتشير إلى أن ذلك يتزامن مع نشر عدد كبير من الناجين شهاداتهم المتعلقة بحالات عنف تعرّضوا لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الأسبوع الحالي، تلقى موظف في مدرسة، اتُهم بالتعدي على طفل في الخامسة، حكماً بالسجن المؤبد، تزامناً مع حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بمعاقبة الجاني في هذه القضية.

وتقول الفوال إن المسلسل تناول الموضوع “باهتمام وحرفية وتعاطف”، واصفة العمل بأنه نموذج “استثنائي” للدور الذي يمكن أن تؤديه الدراما في “كسر الصمت وفتح المجال لنقاش عام فعلي”.

وتوضح الفوال أن “البيت والمدرسة والفضاء الرقمي” هي أكثر أماكن يتعرض فيها الأطفال للتحرش.

ما لا يُنطق

وبحسب الناقدة الفنية ماجدة خير الله، فإنّ “عدداً كبيراً من الأشخاص يشاهدون هذه التجارب للمرة الأولى على الشاشة بهذا الوضوح والجرأة”.

تقول: “لقد تجنّبنا التحدث عن هذا الموضوع على التلفزيون لفترة طويلة جداً”.

خلال حلقات المسلسل، يحفظ الطفل يوسف، الذي يتعرّض للعنف الجنسي، نشيداً مدرسياً عن الاختلاف بين اللام الشمسية والقمرية في اللغة العربية كُتب خصيصاً لهذا العمل التلفزيوني.

يصف النشيد اللام الشمسية بأنها “مختبئة كالسرّ والذنب”، بينما “القمرية لام منطوقة.. موجودة في كل الأحوال. والشمسية لام مسروقة.. ليس كل ما هو مكتوب يُقال”.

في اللغة العربية، اللام الشمسية هي لام التعريف التي تُكتب ولا تُنطق، مثل حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها أطفال على أيادي أشخاص مقرّبين منهم، لأنها الحالات التي “ينكرها الناس ولا يريدون رؤيتها”، بحسب كاتبة المسلسل مريم نعوم.

وتقول نعوم، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي إنّ العنف، في حال كان مصدره أحد المقربين من الضحية، “يفضّل الناس عدم تصديقه”، مشيرة إلى أنّ الأهل حتى لو علموا بالتعدي، أو صدّقوا المعتدى عليه، “لا يعرفون ماذا يفعلون”.

ويعاقب القانون المصري من يثبت ارتكابه “هتك العرض” في حق الأطفال دون 18 عاماً بالسجن سبع سنوات على الأقل، وبالسجن 25 عاماً إذا كان المتهم من ذوي “السلطة” على الطفل.

وبالرغم من التأثير الملحوظ للمسلسل على الواقع، يبقى تحقيق العدالة في قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال أمراً صعب المنال.

تقول هالة عبد القادر، وهي محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة: “ينبغي على الأهل التحرك فوراً” حتى تنظر المحكمة في القضية.

وتوضح عبد القادر أن المسافة الزمنية بين الاعتداء والإبلاغ يجب أن تكون قصيرة، وعادة ما يخضع الطفل للطب الشرعي، وكلها معطيات تجعل “التردد والخوف” أسباباً لعدم التحرك.

وافق الطفل على المشاركة في المسلسل بعد نقاش مع المخرج الذي أكد له أنه سيكون من خلال المسلسل صوت من لا صوت لهم

التردد والخوف، اللذان يؤثران على الأطفال وذويهم، هما ما دفع علي البيلي لتأدية دور الطفل الذي يتعرّض للعنف للجنسي في المسلسل.

ويقول علي (12 عاماً) في لقاء بعد عرض المسلسل إنه وافق على المشاركة في العمل بعد نقاش مع المخرج الذي أكد له أنه سيكون من خلال المسلسل “صوت من لا صوت لهم: الأطفال الذين يتعرّضون (للعنف الجنسي) ويخشون التحدث عنه”. وأضاف أنه يأمل أن يشجع المسلسل الأطفال على التعبير عن أنفسهم والإبلاغ عما يتعرضون له.

وبحسب الفوال، تظل الإحصاءات المتعلقة بعدد الأطفال المعرضين للعنف الجنسي غير دقيقة بسبب حساسية الموضوع.

وتقول: “من المتعارف عليه أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب اجتماعية، أو خوفاً من الانتقام أو العار أو بسبب عدم الوعي”.

(أ ف ب)