سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسلمو أمريكا يطالبون إدارة بايدن بوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل

منذ 25 دقيقة

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واشنطن: قال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، إنه “يجب على إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وقف شحن الأسلحة التي تدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

وأضاف في بيان صحافي أنه “في كل يوم تقدم فيه إدارة بايدن الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري للإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، يجد مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الشجاعة لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وطالب إدارة بايدن الخروج عن صمتها، مضيفا: “نحن بحاجة إلى أفعال، وليس خطابات ناعمة”.

وقال: “على إدارة بايدن وقف شحنات الأسلحة التي تدعم عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)

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