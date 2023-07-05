مسلمو الولايات المتحدة يطالبون بايدن بإدانة واقعة حرق القرآن

نيويورك: طالب مجلس العلاقات الإسلامية – الأمريكية “كير”، الأربعاء، الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بإدانة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وقال المجلس في بيان إنه يشجع بايدن وكريسترسون “على التنصل بوضوح من التعصب ضد المسلمين وإدانة واقعة حرق القرآن التي حدثت في السويد الأسبوع الماضي”.

ونقل البيان عن نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية – الأمريكية قوله: “نضم صوتنا إلى المنظمات المدنية الإسلامية، والزعماء الدينيين، وجميع الدول التي طالبت بإدانة حرق نسخة من القرآن الكريم”.

وأضاف: “نحث رئيس الوزراء السويدي على التنصل بوضوح من هذا التطرف المعادي للمسلمين خلال زيارته للبيت الأبيض اليوم، ونشجع الرئيس بايدن على فعل الشيء نفسه”.

وشدد عوض على دعم مجلس “كير” للجالية المسلمة في السويد والمجتمع المسلم الأوروبي “الذي يواجه التهديد المستمر المتمثل في كراهية الأجانب والعنصرية، والتعصب الأعمى ضد المسلمين”.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، رئيس الوزراء السويدي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

(الأناضول)