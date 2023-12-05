مسودة لاتفاق كوب28 تظهر أن المفاوضين يبحثون التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

دبي: أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لقمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي “المنظم والعادل” من الوقود الأحفوري.

ونشرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة النص التي تظهر النتائج المحتملة لمحادثات قمة كوب28 المنعقدة في دبي. وتعد المفاوضات جزءا من عملية “التقييم العالمي” التي تحاول من خلالها نحو 200 دولة الاتفاق على خطط لكبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

والخيار الأول المطروح في مسودة النص هو “التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري”. ودعا خيار ثان إلى “تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري” المستخدم دون جهود لكبح انبعاثاته.

أما الخيار الثالث فهو عدم ذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ولم يشرع المفاوضون بعد في محاولة إيجاد رؤية مشتركة لمستقبل الوقود الأحفوري. واستخدموا المرحلة الأولى من المحادثات للاتفاق على الخيارات وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن ما قد تكون القضية الأصعب.

وتضمنت مسودة النص أيضا خيار موافقة الدول على “التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم”، الذي يستخدم دون التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال العقد الجاري. كما تشمل الوقف الفوري لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم والتي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.

ولكن هناك خيار ثان لنفس الفقرة لن يذكر التخلص التدريجي من الفحم على الإطلاق.

(رويترز )