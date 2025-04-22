مسيحيو غزة يودّعون البابا: فرنسيس كان معنا بكل الأوقات- (صور)

غزة: وسط أجواء من الحزن أقامت كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة، صلاة تأبين لبابا الفاتيكان فرنسيس الذي وافته المنية صباح الاثنين، وذلك تعبيرا من مسيحيي فلسطين عن امتنانهم لرعايته المتواصلة لهم طيلة حياته، خصوصا خلال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف.

وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.

وفي كنيسة العائلة المقدسة في غزة، عمّت أجواء من الحزن، حيث قرعت الأجراس وأُضيئت الشموع وارتفعت الصلوات، وسط حضور مهيب استذكر فيه المشاركون مواقف البابا الإنسانية، وتواصله الدائم مع مسيحيي غزة في أحلك الظروف، لا سيما خلال فترات العدوان الإسرائيلي وحصار القطاع.

وفي تصريح صحافي، استذكر الأب جبرائيل، راعي كنيسة دير اللاتين، العلاقة القوية التي جمعت البابا الراحل بمسيحيي غزة، قائلا: “البابا كان محبوبًا جداً وقريباً من الجميع، ليس فقط من أبناء الكنيسة، بل من كل سكان غزة والبلاد المقدسة”.

وأضاف: “فاجأنا (البابا فرنسيس) باتصاله قبل يومين فقط من وفاته، حيث طلب منا الصلاة وأعطانا البركة، وشكرنا على الخدمة من أجل السلام”.

وأشار الأب جبرائيل إلى أن البابا كان يتواصل معهم يوميا “حتى في الأيام السوداء، تحت القصف وتحت دوي الحرب، كما أنه واجه صعوبة كبيرة في الاتصال أحياناً بسبب سوء الشبكة، لكنه لم يتوقف عن المحاولة”.

وأكد أن البابا الراحل “كان حاضراً معنا في كل لحظة، ليل نهار، ولم نشعر يوماً أنه بعيد (..) بل شعرنا أنه عنصر منا، وأبٌ للجميع ويهتم بالجميع”.

واستذكر الأب جبرائيل آخر دعوات البابا قبل وفاته، حين وجه نداءً من كاتدرائية القديس بطرس يدعو فيه للسلام وإنهاء الحرب، قائلاً: “رسالته الأخيرة كانت من أجل العدالة والسلام، ونحن نأمل أن تتحقق قريباً”.

وعبر الأب جبرائيل عن أمل المسيحيين في غزة بأن يواصل بابا الفاتيكان القادم نفس الرسالة، وأن يهتم بمعاناة الناس ويدافع عن العدالة كما فعل سلفه.

والبابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو بيرغوليو، من أصول أرجنتينية، ولد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1936 في بوينس آيرس لعائلة من العمال المهاجرين.

انضم بيرغوليو إلى الكنيسة عام 1958 وبدأ خدمته رجل دين، وتم تعيينه كاردينالا عام 2001.

وفي عام 2013، وقع حدث نادر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية حين أصبح البابا بنديكت السادس عشر أول بابا منذ 598 عاما يتنحى عن منصبه، لظروف صحية.

وانتخب بيرغوليو زعيما روحيا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية في المجمع (انتخاب بابوي من مجلس الكرادلة) الذي عقد في 13 مارس/ آذار 2013.

واختار بيرغوليو لنفسه اسم فرنسيس، تيمنا بالقديس المسيحي الشهير، وبدأ مهامه رسميا في 19 مارس 2013.

وبانتخابه بابا، كان بيرغوليو أول بابا يُنتخب من أمريكا اللاتينية، وأول بابا ينتمي إلى الرهبنة اليسوعية التي تعد واحدة من أهم الرهبنيات الفاعلة في الكنيسة الكاثوليكية، وأول من اختار اسم “فرنسيس” في التاريخ البابوي.

وبمناسبة “عيد الفصح” المسيحي، أطل البابا فرنسيس الأحد، لآخر مرة من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجّه عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع “أخبار الفاتيكان”.

وفي خطابه الأخير، قال البابا الراحل إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “تولد الموت والدمار”، وتسبب وضعا إنسانيا “مروعا ومشينا”.

ودعا البابا فرنسيس إلى “وقف إطلاق النار (..) وتقديم المساعدة للشعب (الفلسطيني) الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام”.

وككل الفلسطينيين في غزة، يعاني المسيحيون في غزة من حرب الإبادة الإسرائيلية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى كنيستين بحثا عن الأمان، حيث يتم تأمين حاجاتهم من خلالها.

(الأناضول)