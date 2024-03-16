سياسة | دولي | روسيا

مسيرات أوكرانية تقصف مصفاة سيزران الروسية النفطية- (فيديو)

16 - مارس - 2024

لقطة شاشة من حريق مصفاة سيزران الروسية

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موسكو: قال حاكم منطقة سامارا الروسية السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن النيران اشتعلت في منشأة واحدة.

وقال الحاكم دميتري أزاروف في بيان نشر على تطبيق تيليغرام للرسائل إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران في منطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف.

وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت لم يتم التحقق منها ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، وخدمات الطوارئ وهي تعمل في مكان الحادث.

واستهدفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية البنية التحتية النفطية الروسية بشدة، إذ ضربت مصافي في أنحاء الشطر الأوروبي من روسيا.

ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية السبت، حيث بدأت الانتخابات الجمعة وتجرى على مدى ثلاثة أيام. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أوكرانيا بمحاولة تخريب الانتخابات التي من المؤكد أنه سيفوز بها.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 16, 2024 الساعة 10:35 ص

    سيأتي الرد من الجيش الروسي يا بيلوسي 🇷🇺😏✌️🚀🚀🚀🚀🚀🚀

    رد

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