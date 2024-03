مسيرات أوكرانية تقصف مصفاة سيزران الروسية النفطية- (فيديو)

موسكو: قال حاكم منطقة سامارا الروسية السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن النيران اشتعلت في منشأة واحدة.

وقال الحاكم دميتري أزاروف في بيان نشر على تطبيق تيليغرام للرسائل إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران في منطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف.

وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت لم يتم التحقق منها ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، وخدمات الطوارئ وهي تعمل في مكان الحادث.

