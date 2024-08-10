مسيرات انتحارية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

تل أبيض- دمشق: نفذت عدة مسيرات انتحارية، فجر السبت، هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية، أن الهجوم استهدف قاعدة مطار خراب الجير في منطقة اليعربية بريف الحسكة.

وأوضحت أن أعمدة الدخان تصاعدت من القاعدة عقب الهجوم، دون تعليق فوري من الجانب الأمريكي بالخصوص.

من جانبها، استنفرت القوات الأمريكية بشكل كبير في عموم القواعد العسكرية بسوريا بعد نجاح مجموعات مدعومة من إيران في الهجوم على قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وإحداث أضرار واشتعال النيران في القاعدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحافي، إن قوات التحالف الدولي عززت لوجستيا وعسكريا القواعد العسكرية في سوريا بالتوازي مع انتظار الرد الإيراني للهجوم على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

ولفت المرصد إلى أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت بشكل مباشر ليل الجمعة/السبت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في منطقة رميلان في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا، وسبق الاستهداف تحليق طيران مروحي أمريكي في الأجواء.

وأشار المرصد إلى أن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لـ135 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران، تركزت غالبيتها على معمل كونيكو وقاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.

(وكالات)