مسيرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزه وسط مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

القدس: شهدت العديد من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرة للأهل في قطاع غزه الذي يتعرض لعدوان وحرب شرسة تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرات حاشدة وغاضبة في رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، والعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورفع المشاركون في هذه المسيرات، الأعلام الفلسطينية، وصورا لضحايا المجازر الاسرائيلية والدمار في قطاع غزة، بينما اطلقت مئات السيارات التي جابت شوارع المدن والبلدات، ابواقها، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في العديد من محاور ومداخل ومفارق المدن والبلدات وعلى الحواجز العسكرية الاسرائلية في الضفة الغربية، ما أسفر عن اصابة العديد من المواطنين بالرصاص الحي وبالغاز السام والمسيل للدموع.

ونشر الاحتلال طائرات “الدرون” المسيرة في أجواء الضفة الغربية، ودفع بالمئات من جنوده الى الحواجز ومناطق المواجهات.

(وكالات)