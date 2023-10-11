سياسة | عربي | فلسطين

مسيرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزه وسط مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

منذ 40 دقيقة

حجم الخط
0

القدس: شهدت العديد من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرة للأهل في قطاع غزه الذي يتعرض لعدوان وحرب شرسة تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وشارك  عشرات الآلاف في مسيرات حاشدة وغاضبة في رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، والعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورفع المشاركون في هذه المسيرات، الأعلام الفلسطينية، وصورا لضحايا المجازر الاسرائيلية والدمار في قطاع غزة، بينما اطلقت مئات السيارات التي جابت شوارع المدن والبلدات، ابواقها، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في العديد من محاور ومداخل ومفارق المدن والبلدات وعلى الحواجز العسكرية الاسرائلية في الضفة الغربية، ما أسفر عن اصابة العديد من المواطنين بالرصاص الحي وبالغاز السام والمسيل للدموع.

ونشر الاحتلال طائرات “الدرون” المسيرة في أجواء الضفة الغربية، ودفع بالمئات من جنوده الى الحواجز ومناطق المواجهات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هآرتس: الضفة الغربية بين التعتيم الإعلامي وتوقيت “عبدة الأوثان والحجارة” 
منذ 11 ساعة
هآرتس: سموتريتش يقصي طاقم النيابة لتسهيل إجراءات الاستيطان في الضفة الغربية
4 - أكتوبر - 2023
 في “حادثة الصلاة”: ما يمارس في الضفة الغربية ينتقل إلى تل أبيب.. نحو “التوراتية الكبرى”
29 - سبتمبر - 2023
الأمم المتحدة: إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا في الاعتقال الإداري
27 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية