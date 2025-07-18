مسيرات حاشدة في اليمن تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

صنعاء – «القدس العربي»: خرجت، ككل جمعة، مسيرات حاشدة في كافة المدن اليمنية الرئيسية في مناطق سيطرة حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، دعمًا لغزة ونصرةً للمقاومة الفلسطينية، واستنكارًا لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر من إبادة جماعية منذ أكثر من 21 شهرًا.

وأكتظ ميدان السبعين في صنعاء بالمحتشدين، الذين تقاطروا من إنحاء العاصمة وريفها يحملون العلمين اليمني والفلسطيني، والشعارات التي تُندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والصمت والتواطؤ الدولي إزاء المجازر التي يُمعن الاحتلال في ارتكابها يوميًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، أن «العاصمة صنعاء شهدت اليوم (أمس الجمعة)، طوفاناً بشرياً في مليونية «مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة» ثباتاً على الموقف الحق، ومواصلة الجهاد في سبيل الله، ونصرة للشعب الفلسطيني».

وطبقًا للمصدر عينه، «نددت الحشود بمواصلة العدو الإسرائيلي الأمريكي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتدمير الشامل والتجريف للمدن والأحياء السكنية وتدمير كل مقومات الحياة، وكذا الانتهاكات المستمرة لباحات المسجد الأقصى، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع».

وهتفت حناجر المحتشدين بعبارات «يا غزة يا فلسطين معكم كل اليمنيين»، «أمريكا وبني صهيوني مجرمون مجرمون»، «من يقبل بالمحتلين في سوريا وفلسطين ليس من الأمة والدين»، «أمريكا وبني صهيون دمويون وسفاحون»، «من يمن العرب الاقحاح عرض الأمة ليس مباح»، «يا أمة غزة واجبكم، والله غدا سيحاسبكم».

كما خرجت مسيرات في كافة المُدن الرئيسية في محافظات: الحُديدة، صعدة، ريمة، حَجة، عَمران، المحويت، ذمار، البيضاء، إب، تعز، مأرب، الجوف، والضالع، وغيرها من المحافظات الواقع بعضها أو كلها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق وكالة الأنباء سبأ في صنعاء.

وأكدَّ بيان المسيرات، «استمرار اليمنيين في موقفهم المتكامل الرسمي والشعبي مع غزة وكل فلسطين في مواجهة جرائم كيان العدو الصهيوني المدعومة بشكل كامل من أمريكا، والاستمرار في العمليات حتى يتوقف العدوان، ويرفع الحصار عن غزة».

وقال: «سنواجه كل مخططات الأعداء، وفي مقدمتها تكريس معادلة الاستباحة لشعوبنا ولن نخضع أو نخنع».

وجدد البيان «للقائد الجهادي الشهيد محمد الضيف ورفاقه الشهداء – في فلسطين وفي كل جبهات الجهاد والعزة والكرامة – الوعد والعهد بحمل رايتهم وعدم تركها بإذن الله وتوفيقه».

وأدان «العدوان الإسرائيلي على سوريا والشعب السوري»، مؤكدًا رفض «معادلة الاستباحة التي يريد العدو الإسرائيلي والأمريكي فرضها على شعوب المنطقة»، مجددًا التأكيد «على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي».

وتسيطر «أنصار الله»(الحوثيون) على عدد من محافظات ومدن اليمن في الشمال والوسط والغرب، منها العاصمة صنعاء، منذ العام 2014م.