مسيرات حول العالم دعما لفلسطين واحتفالا بالصفقة- (صور)

احتفل آلاف الناشطين المتضامنين مع فلسطين في عدد من دول العالم بتوقيع صفقة لتبادل الأسرى تمهد لإنهاء الحرب على غزة.
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وانتصرت غزة ورب العزة و الجبروت على عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😃💪🚀🔥🐒🔥
أنا آمنت بأن أحرار طوفان الأقصى المبارك سينتصرون على الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي كانت مدعومة عسكريا وماليا من قبل عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😃💪🔥🐒🚀
وانتصرت غزة ورب العزة و الجبروت على عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😃💪🚀🔥🐒🔥
أنا آمنت بأن أحرار طوفان الأقصى المبارك سينتصرون على الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي كانت مدعومة عسكريا وماليا من قبل عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😃💪🔥🐒🚀