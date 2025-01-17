سياسة | عربي | فلسطين

مسيرات حول العالم دعما لفلسطين واحتفالا بالصفقة- (صور)

17 - يناير - 2025

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احتفل آلاف الناشطين المتضامنين مع فلسطين في عدد من دول العالم بتوقيع صفقة لتبادل الأسرى تمهد لإنهاء الحرب على غزة.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 17, 2025 الساعة 2:07 م

    وانتصرت غزة ورب العزة و الجبروت على عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😃💪🚀🔥🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 17, 2025 الساعة 2:10 م

    أنا آمنت بأن أحرار طوفان الأقصى المبارك سينتصرون على الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي كانت مدعومة عسكريا وماليا من قبل عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😃💪🔥🐒🚀

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