مسيرات طلابية في أربع جامعات يمنيّة تُدين جريمة اغتيال إسماعيل هنية

صنعاء – «القدس العربي»: خرجت مسيرات طلابية غاضبة في أربع جامعات يمنيّة، الأربعاء، تنديدًا بجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والعراق.

«اليمن لن يتراجع خطوة»

ورفع المشاركون في المسيرة الطلابية الحاشدة في جامعة صنعاء، العلمين اليمني والفلسطيني، والشعارات المنددة بجريمة اغتيال المجاهد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

ونددت هُتافات المسيرة، التي انطلقت من أمام بوابة الجامعة وعبرت شارع الدائري الغربي وصولًا إلى المبنى القديم للجامعة، باستمرار العدوان الصهيوني على مدى أكثر من عشرة أشهر على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع جرائم الإبادة بحق سكان غزة، في ظل صمت وتواطؤ دولي وخذلان عربي وإسلامي.

واعتبر بيان المسيرة “أن خروج قيادة ومنتسبي وطلاب جامعة صنعاء اليوم هو تجديد للعهد في السير على درب شهيد فلسطين والأمة، وتأكيد على الموقف الثابت والمؤيد لغزة ومقاوميها الأحرار، وهو جزء لا يتجزأ من موقف قيادة وشعب اليمن في نصرة فلسطين”.

وقال البيان إن “اغتيال القائد إسماعيل هنية لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة في المضي على خطى الشهداء حتى تحرير الأرض والمقدسات”.

وأكد أن “اليمن لن يتراجع خطوة في إسناد الشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات”.

وأشاد بـ “الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية للتنكيل بالعدو الصهيوني، وبصمود الشعب الفلسطيني الذي أدهش العالم رغم مأساته الكبرى”.

وأدان البيان العدوان الأمريكي الغادر على العراق وجنوب لبنان، مؤكدًا “أن هذا الاستهداف يُثبت الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في استهداف الأحرار والشرفاء من أبناء الأمة”.

ووجّهت المسيرة رسالة للعالم العربي والإسلامي مفادها وفق البيان: “إنه لعار وخزي أن يقف الكونغرس الأمريكي لمجرم قاتل 58 دقيقة، وهو يسرد جرائمه ووحشيته بحق أهاليكم في غزة، وهم يصفقون بحرارة تأييدًا ودعمًا وإعجابًا، فيما أنتم 57 دولة عربية وإسلامية يستغيث بكم نساء وأطفال غزة لإنقاذهم، لكنكم عاجزون أن تقفوا وقفة واحدة لدينكم وشرفكم وكرامتكم”.

«إجرام تجاوز كل الحدود»

وهتفت المسيرة الطلابية، التي نظمتها الجامعة اليمنية بصنعاء (غير حكومية)، منددة بجريمة الاغتيال وجرائم الكيان الصهيوني في غزة والضاحية الجنوبية لبيروت والعراق.

وأكد البيان “أن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها العدو المجرم بحق رمز من رموز المقاومة لن تثني الشعب اليمني في مساندة الشعب الفلسطيني ومساندة أبطال المقاومة في غزة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود”.

كما أكدَّ البيان “أن عملية الاغتيال بحق قائد كبير ورمز من رموز الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لن تفت من عضد المقاومة وإصرارها على استكمال طريقها في طرد هذا العدو الصهيوني الغادر والجاثم على أرض فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها”.

وأدان “استمرار العدوان الصهيوني على مدى 299 يوماً في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في غزة أمام مرأى ومسمع العالم باستخدام كل وسائل القتل والتدمير وبدعم أمريكي وغربي غير محدود وتواطؤ وتخاذل وتأمر عربي وإسلامي”.

إلى ذلك، نددت مسيرة طلابية في جامعة الرازي بصنعاء (غير حكومية)، بجريمة الاغتيال الآثمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأدانت “استمرار العدوان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة بكل وسائل القتل والتدمير وبدعم أمريكي وغربي غير محدود وتواطؤ وتخاذل عربي وإسلامي مخزٍ”.

وحيا البيان “صمود الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل والدمار الصهيونية الأمريكية، وبطولة وثبات المجاهدين في غزة الذين يسطرون الملاحم وينكلون بالعدو”، وفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين.

المسيرة الطلابية والأكاديمية التي شهدتها جامعة إب (حكومية) وسط اليمن، اعتبرت “استهداف الشهيد هنية، في العاصمة طهران أثناء مشاركته حفل تنصيب الرئيس الإيراني، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتاراً بالمنظومة القانونية الدولية”.

وقال البيان: “إن الجريمة تستوجب من أبناء الأمة توحيد الصف وتصعيد الموقف رداً على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني الأمريكي بحق مقدسات ومقدرات شعوب الأمة، وسعيه لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة”.

وأدانت المسيرة، وفق وكالة سبأ بصنعاء، العدوان الأمريكي الغادر على المجاهدين في العراق ولبنان، معتبرة أن “هذا الاستهداف تأكيد على الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في استهداف الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا”.

كما شهدت جامعتا 21 سبتمبر في صنعاء وجامعة ذمار في محافظة ذمار (وسط اليمن)، وقفتين طلابيتين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والعراق.

صلاة الغائب

في سياق مقابل، أدانت اللجنة العليا لنصرة الأقصى بصنعاء “جريمة اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد المجاهد القائد إسماعيل هنية”.

واستنكرت “اعتداء العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الذي استهدف من خلاله مبنى سكنياً”.

وأدانت “العدوان الأمريكي على جنوب العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين”.

وندد البيان، وفق موقع “قنا المسيرة” التابعة للحوثيين، “بالنهج الإجرامي المتأصل للعدو الإسرائيلي وانتهاكه الصارخ لكافة الحرمات والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية بدعم مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الشريك الرئيسي للعدو الإسرائيلي في جميع جرائمه ومجازره”.

ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني إلى “إداء صلاة الغائب على الشهيد هنية وشهداء المقاومة في العراق ولبنان، عقب صلاة يوم الجمعة”.