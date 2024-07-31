مسيرات في الضفة الغربية تنديدا باغتيال هنية- (صور)

رام الله: شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية مسيرات، الأربعاء، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في أعلنت قوى وفصائل فلسطينية الإضراب الشامل.

وانطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله، وجابت عدة شوارع رفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة حماس.

وردد المشاركون هتافات منددة بعملية الاغتيال الإسرائيلية بحق هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وانطلقت مسيرات مماثلة في مدينتي بيت لحم والخليل (جنوب) ومسيرات في مدن نابلس وطولكرم وسلفيت وجنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، وعدد من المخيمات والبلدات التابعة لها.

وردد المشاركون في التظاهرة في رام الله هتافات تعبّر عن غضبهم من اغتيال هنية، بينها “لا إله إلا الله.. هنية حبيب الله، الانتقام، واصمد اصمد يا سنوار.. وراح نأخذ بالثأر”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على اغتيال هنية.

كما عمّ الإضراب العام كافة مدن وبلدات الضفة الغربية.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باغتيال هنية في طهران، موضحًا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.

فيما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا: “لا نعلق على هذه التقارير”.



وجاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(وكالات)