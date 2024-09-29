سياسة | عربي

مسيرات للسودانيين في مصر احتفالا بانتصارات الجيش في الخرطوم- “فيديو”

29 - سبتمبر - 2024

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

شهدت عدة مناطق في محافظة الجيزة المصرية ليلة السبت، تجمع المئات من السودانيين احتفالا بتمكن الجيش السوداني من تعزيز سيطرته على مواقع وسط العاصمة الخرطوم، عبر جسر النيل الأبيض، وتحرير مصفاة الجيلي.

وتجمع المحتفلون في منطقتي فيصل وأرض اللواء في محافظة الجيزة، ووزعوا الحلوى ورددوا أغاني وهتافات دعما للجيش السوداني.

واستمرت المسيرات والاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويقدر عدد السودانيين في مصر، بحوالي 5 ملايين مواطن، بعد اندلاع الحرب في بلادهم وفق وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

وتشهد السودان مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2022.

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